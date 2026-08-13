Por: EL PILON SA

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El reciente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto dejó una profunda huella en distintas regiones del país, con un impacto especial en Cali, ciudad donde residen varios familiares de figuras del deporte nacional. Tal es el caso del arquero Johan Wallens, quien milita en Alianza Valledupar. Wallens se encontraba en Valledupar al momento del sismo, mientras su familia permanecía en Cali, una de las zonas más afectadas. De acuerdo con lo contado por su esposa, la periodista Marcela ‘Chechi’ Angulo, la distancia hizo que los minutos posteriores al movimiento telúrico estuvieran marcados por la angustia e incertidumbre.

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Angulo relató que fue durante el trayecto hacia su casa cuando recibió la noticia y, abrumada por la situación, decidió detenerse en una iglesia desde donde inició una serie de llamadas para conocer el estado de sus seres queridos. Particularmente preocupante fue saber que su hermano y sobrino se hallaban en un décimo piso, mientras el resto de su familia estaba en otras partes de Cali. Como ella misma expresó, la distancia aumentó la impotencia: “Realmente sentimos mucha angustia y a la distancia pues es mucho más difícil: uno quiere estar allá, uno quiere ayudar”.

A medida que llegaban imágenes y mensajes, Wallens empezó a tomar conciencia plena de la magnitud de la catástrofe. Afirmó: “Ver tantas familias afectadas, tantas personas heridas, tantas familias que siguen buscando con esa esperanza a sus familiares que todavía no encuentran. Entonces la verdad que es un golpe bastante duro para la región, para Cali, para el Valle, para toda Colombia”.

Los efectos emocionales del terremoto llevaron a la pareja a cuestionar el regreso inmediato del fútbol profesional colombiano. Angulo instó a que la preocupación no se enfoque solo en las condiciones físicas de los estadios, sino también en el impacto psicológico en jugadores que atraviesan crisis familiares. “Son más que futbolistas, son seres humanos que también sienten”, subrayó. Wallens fue enfático en que el fútbol debe ceder el protagonismo y posponerse mientras el país prioriza la atención de la emergencia: “Es momento de valorar la vida, y la vida está por encima del fútbol”.

Ambos han promovido campañas de ayuda desde sus diferentes plataformas: la familia de Angulo dirige un centro de acopio en Cali y también han divulgado iniciativas como la del futbolista Walmer Pacheco en otras ciudades. Además, se mencionan los esfuerzos de la Pastoral Social, el Banco de Alimentos de Valledupar y la Cruz Roja como vías seguras de donación. Para Angulo, el deporte y sus rivalidades quedan en un segundo plano cuando el país enfrenta tragedias de este calibre.

¿Qué impacto tuvo el terremoto en la familia de Johan Wallens y Marcela Angulo?

El terremoto afectó emocionalmente a Johan Wallens y a su esposa Marcela Angulo, debido a la preocupación por la seguridad de sus familiares que se encontraban en Cali. Ambos enfrentaron la angustia de la distancia y la incertidumbre sobre el bienestar de sus seres queridos, en especial por la situación de su hermano y sobrino en un edificio alto, y la dispersión del resto de la familia en la ciudad, según relatos de la propia periodista.

¿Qué acciones de ayuda promovieron Johan Wallens y Marcela Angulo tras el terremoto?

Wallens y Angulo impulsaron campañas para apoyar a los afectados, como la organización de un centro de acopio familiar en Cali dedicado a recolectar alimentos, agua y elementos básicos. También difundieron otras iniciativas solidarias en diferentes ciudades y recomendaron a la ciudadanía donar a través de canales oficiales como las alcaldías y la Cruz Roja, resaltando la unión del país más allá de rivalidades deportivas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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