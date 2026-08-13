La tragedia de la familia Saavedra Caicedo tuvo un nuevo y doloroso capítulo tras el terremoto que sacudió a Colombia. Este jueves fue encontrado sin vida el cuerpo de Isabella Saavedra Caicedo, de 23 años, quien permanecía desaparecida entre los escombros del edificio María Alvira, en el barrio Cuarto de Legua, en Cali.

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El hallazgo de Isabella puso fin a las labores de búsqueda en esa edificación y confirmó la muerte de cuatro integrantes de la misma familia. La joven se encontraba en el inmueble junto con sus padres y sus hermanas cuando ocurrió la falla estructural provocada por el sismo.

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Previamente habían sido encontrados los cuerpos de Jairo Hernán Saavedra, Blanca Victoria Caicedo y Sofía Saavedra Caicedo, padres y hermana de Isabella. Con la localización de la joven, la familia quedó marcada por una de las historias más dolorosas de la emergencia en Cali.

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La única integrante de la familia que sobrevivió al colapso fue Diana Saavedra, quien logró ser rescatada con vida y posteriormente recibió atención médica. La joven sufrió lesiones de consideración en la zona pélvica y tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica.

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En medio de ese difícil panorama, Pulzo habló con Daniel Saavedra, primo de la familia, quien hizo un llamado para que amigos, conocidos y ciudadanos rodeen a Diana durante esta etapa. El familiar pidió acompañarla especialmente ahora que debe afrontar la recuperación después de perder a sus padres y a sus hermanas.

Según contó Daniel a Pulzo, la familia también busca apoyo económico para Diana. Por eso, pidió a quienes quieran ayudar que se sumen a las donaciones difundidas a través de sus redes sociales, con el propósito de contribuir a sus necesidades durante el proceso de recuperación.

Las labores de rescate en el edificio María Alvira se mantuvieron durante varios días hasta encontrar a Isabella. El caso de los Saavedra Caicedo se convirtió así en uno de los episodios más dolorosos que dejó el terremoto en Cali.

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