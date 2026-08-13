Mientras Colombia todavía afronta las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto, varias regiones del país enfrentan otra emergencia. Es el Tolima el departamento que ahora concentra buena parte de la preocupación por la presencia de decenas de incendios forestales que avanzan en diferentes municipios.

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De acuerdo con Caracol Radio, después de un consejo departamental de gestión del riesgo, las autoridades del Tolima determinaron avanzar con la declaratoria de calamidad pública, una medida que busca facilitar el acceso a recursos y reforzar la capacidad de respuesta frente a la emergencia.

De acuerdo con la UNGRD, hay 38 incendios forestales activos en 16 municipios del departamento. Los puntos afectados están ubicados en Melgar, Ortega, San Luis, Valle de San Juan, Honda, Chaparral, Piedras, Alvarado, Coello, Coyaima, Rovira, Purificación, Venadillo, Falan y Anzoátegui.

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📌 La comunidad del municipio de Yumbo reportó en la noche de este jueves, 13 de agosto, un gran incendio forestal. Desde la Alcaldía de Yumbo reportaron que el incendio está cerca del barrio Las Américas y aseguran que ya hay presencia de los Bomberos. 📹 Redes sociales pic.twitter.com/Yf6UDZPmof — El País Cali 📰 (@elpaiscali) August 14, 2026

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La situación es especialmente delicada en San Luis, donde las llamas ya han afectado más de 2.000 hectáreas de vegetación y cultivos. La Gobernación solicitó apoyo al Gobierno Nacional para reforzar las labores destinadas a contener el fuego.

Ericka Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, explicó a Caracol Radio que la decisión busca abrir la posibilidad de acceder rápidamente a nuevas fuentes de recursos para atender los incendios.

“Esta situación significó un paso importante para que el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo determinara la declaratoria de calamidad pública, con el propósito de acceder de manera inmediata a otras fuentes que nos permitan atender y obtener recursos para atacar los incendios que tenemos en todo nuestro territorio”, aseguró Lozano.

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La Gobernación explicó que la declaratoria permitirá fortalecer la gestión de recursos y capacidades para enfrentar la emergencia. La administración departamental mantiene además coordinación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y los organismos de socorro que permanecen desplegados en los municipios afectados.

Por ahora, los equipos de emergencia trabajan tanto por tierra como con apoyo aéreo para contener los focos que permanecen activos. La prioridad de las autoridades es concentrar los recursos en las zonas donde las llamas todavía representan mayor riesgo.

San Luis es uno de los puntos que más atención ha recibido. Bomberos, organismos de socorro, Fuerza Pública, comunidades y autoridades locales han trabajado de manera conjunta y han conseguido avances en el control del fuego, aunque todavía existen sectores que requieren vigilancia permanente.

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