Por: Blu Radio

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La emergencia ambiental se agudiza en el Tolima. La gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas confirmó que 36 incendios forestales permanecen activos en 20 municipios del departamento, mientras que el municipio de San Luis se mantiene como uno de los puntos críticos por la magnitud de las conflagraciones.

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En San Luis, los incendios en el corregimiento de Payandé y en la vereda Tomogó son considerados de alta prioridad. Las llamas ya han consumido extensas zonas de vegetación y cultivos, mientras organismos de socorro, Fuerza Pública, autoridades locales y habitantes trabajan para evitar que el fuego siga avanzando.

La situación es especialmente compleja por las altas temperaturas y los fuertes vientos, condiciones que favorecen la propagación de las llamas y dificultan las labores de liquidación.

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La gobernadora Adriana Magali Matiz pidió al Gobierno Nacional mantener el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Fuerza Aeroespacial, la Policía y el Ejército hasta lograr controlar completamente los incendios. “Pedimos que ese apoyo continúe hasta tanto logremos eliminar todos los incendios que tenemos activos”, señaló Matiz.

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En San Luis, más de 450 hectáreas habían resultado afectadas, mientras la emergencia también deja reportes de viviendas rurales afectadas. Las operaciones aéreas cuentan con el sistema Bambi Bucket, utilizado para lanzar agua sobre los puntos de mayor concentración del fuego.

Los soldados de la Sexta Brigada mantienen operaciones en tierra con la apertura de líneas de defensa y el control de puntos calientes, mientras bomberos de diferentes municipios apoyan las labores. Por ahora, el casco urbano de San Luis y el corregimiento de Payandé no presentan riesgo directo para la población, pero las autoridades mantienen vigilancia permanente.

La Gobernación insistió en que la prioridad es proteger la vida, contener las llamas y evitar que el fuego alcance nuevas veredas y zonas de reserva natural. La emergencia también deja un llamado a la ciudadanía: reportar cualquier foco de incendio y evitar quemas o actividades que puedan generar nuevas conflagraciones durante esta temporada seca.

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