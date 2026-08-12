Por: Noticiero 90 minutos

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El barrio Cuarto de Legua, ubicado en el sur de Cali, enfrenta una de las situaciones más dramáticas tras el reciente sismo que sacudió a la ciudad. Este sector, que solía distinguirse por su tranquilidad residencial, hoy es un escenario marcado por la tragedia, la solidaridad y el esfuerzo conjunto de la ciudadanía y los organismos de emergencia. De acuerdo con información de Noticiero 90 Minutos, la zona ha sido convertida en un centro neurálgico de operaciones de rescate y desescombro, donde la maquinaria pesada y los cuerpos de socorro trabajan de forma continua.

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Las autoridades confirmaron un hallazgo doloroso entre los restos del edificio colapsado: el cuerpo sin vida de una mujer fue recuperado gracias a la labor incansable de los rescatistas. Sin embargo, la tragedia está lejos de resolverse, ya que persisten los reportes de personas atrapadas bajo los bloques de concreto derrumbados. Los equipos de emergencia continúan sus labores, impulsados por la urgencia de encontrar sobrevivientes y brindar respuestas a los familiares que esperan noticias en medio de la incertidumbre.

El impacto estructural en Cuarto de Legua es vasto. La destrucción no se limitó al edificio principal; una vivienda contigua, que constaba de dos niveles, sufrió daños graves. Aunque en un principio se pensó que los efectos no serían devastadores, la propietaria confirmó que la mitad de su casa fue destruida a raíz del colapso vecino. En un acto de solidaridad y resiliencia, esta persona permitió que los equipos de emergencia trasladen los escombros del edificio hacia el interior de su propia vivienda afectada, decisión que ha resultado clave para facilitar el acceso y el avance de las tareas de rescate.

Esta decisión, aunque valiente, implica para la propietaria y su familia una situación difícil: el desplazamiento obligado y la búsqueda de refugio en la vivienda de un familiar. Ahora, el foco también se traslada a la recuperación de su patrimonio y la dependencia de la intervención del municipio para una solución estructural y económica. Mientras tanto, en Cuarto de Legua, la prioridad sigue siendo inequívoca: salvar las vidas que puedan estar sepultadas bajo los restos y acompañar a los damnificados en el inicio de su difícil proceso de reconstrucción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo está avanzando el proceso de rescate en el barrio Cuarto de Legua, sur de Cali?

Según Noticiero 90 Minutos, el avance de las tareas de rescate en Cuarto de Legua es permanente y está enfocado en localizar y salvar a quienes aún pueden estar atrapados bajo los escombros. La labor de rescatistas y organismos de socorro se ve complementada por la colaboración de los vecinos, que incluso han permitido usar sus propiedades como parte del operativo para retirar escombros y agilizar el acceso a posibles sobrevivientes.

¿Qué medidas ha tomado el municipio frente a las viviendas afectadas tras el sismo en Cali?

La afectada por la destrucción de la vivienda contigua reportó la necesidad de iniciar los procesos correspondientes para que el municipio actúe en apoyo a la recuperación estructural y patrimonial. Por ahora, estas gestiones dependen de los protocolos estatales, pero la urgencia de la situación exige respuestas rápidas para las familias damnificadas y la reconstrucción de las zonas afectadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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