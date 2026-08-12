La ayuda para las familias afectadas por el terremoto en Chocó comienza a sumar nuevas iniciativas. Dímelo Jara y Blessd, a través de la Fundación Sueños de Barrio, anunciaron el envío de un equipo de construcción a Tadó para apoyar la recuperación de algunas viviendas.

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La decisión se tomó después de conocer la situación de varias familias que perdieron sus hogares durante la emergencia y que actualmente permanecen sin un techo donde resguardarse.

De acuerdo con el anuncio, el equipo se desplazará hasta el municipio para comenzar trabajos de construcción en algunas de las viviendas afectadas.

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El plan es recuperar viviendas afectadas

La iniciativa contempla trabajos directamente en territorio. El equipo de construcción y apoyo tendrá como tarea levantar nuevamente muros, recuperar espacios que resultaron afectados y contribuir a que algunas familias puedan contar nuevamente con un lugar donde vivir.

La organización aclaró que no será posible reconstruir todas las viviendas afectadas, pero aseguró que pondrá recursos y trabajo a disposición de las familias que requieren apoyo.

El anuncio representa una nueva acción de ayuda en Tadó, municipio que hace parte de las zonas afectadas por el terremoto que golpeó al Chocó.

La intención, según la Fundación Sueños de Barrio, es que el apoyo no se limite a una entrega de elementos, sino que incluya trabajo de construcción directamente en las viviendas que puedan ser intervenidas.

Blessd envió mensaje a la comunidad de Tadó

Blessd también se pronunció sobre la situación de las familias afectadas y compartió un mensaje dirigido a la comunidad.

“Mi gente de Tadó en Chocó no están solos”.

La Fundación Sueños de Barrio acompañó el anuncio con otro mensaje de respaldo a los habitantes del municipio:

“Tadó, vamos para allá. No están solos”.

Con el desplazamiento del equipo de construcción, la organización busca comenzar las primeras intervenciones y acompañar a las familias que perdieron sus viviendas.

La ayuda se suma a las diferentes acciones que se han anunciado para atender la emergencia en Chocó, donde las necesidades van desde alimentos, agua y elementos para albergue hasta materiales destinados a recuperar las viviendas afectadas.

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