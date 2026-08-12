Un momento cargado de esperanza se vivió este miércoles en Pereira, cuando organismos de socorro que participan en las labores de búsqueda tras el terremoto detectaron señales de vida debajo de los escombros de un edificio colapsado.

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La escena quedó registrada durante una transmisión de Noticias Caracol. En las imágenes se escucha a uno de los rescatistas gritar repetidamente: “¡Hay vida, hay vida”, mientras quienes participaban en la operación reaccionaban con emoción.

Instantes después, otro integrante del equipo pidió despejar el área para facilitar el ingreso de los especialistas encargados del rescate.

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De acuerdo con el reporte entregado por Noticias Caracol, en el sitio trabajan 47 rescatistas de Bogotá, quienes viajaron a Pereira para reforzar las labores de búsqueda tras la emergencia.

En el operativo también participan unidades del Ejército Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y decenas de voluntarios que, de manera coordinada, forman cadenas humanas para retirar baldes con escombros y abrir paso hacia el punto donde fue detectada la señal de vida.

Según la información conocida hasta el momento, la persona que estaría atrapada sería el propietario de una cafetería que funcionaba en el primer piso de un edificio de aproximadamente cuatro niveles que colapsó durante el sismo.

Los rescatistas concentran ahora todos sus esfuerzos en remover cuidadosamente los restos de la estructura para llegar hasta el lugar donde se encuentra el hombre, procurando no generar nuevos riesgos durante la operación.

Continúan las labores de rescate tras detectar señales bajo los escombros

Aunque el hallazgo de señales de vida despertó optimismo entre los equipos de emergencia y miles de colombianos que siguen la cobertura de la tragedia, las autoridades mantienen la prudencia y continúan trabajando para lograr el rescate.

Las maniobras en este tipo de emergencias suelen ser complejas, ya que cualquier movimiento de la estructura puede representar un riesgo tanto para la persona atrapada como para los rescatistas.

Por ahora, los organismos de socorro permanecen concentrados en despejar el área y avanzar hasta el punto donde identificaron los signos de vida. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un balance oficial sobre el resultado de esta operación, que mantiene en vilo al país.

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