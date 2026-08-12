Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo episodio de actividad sísmica volvió a sacudir a Colombia este miércoles, según lo reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Apenas dos días después del fuerte terremoto que estremeció buena parte del país el lunes, otro movimiento telúrico se registró a la 1:32 de la tarde, con una magnitud de 3.4 y una profundidad de 98 kilómetros. El epicentro del temblor se localizó en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, área donde aumentó la atención de autoridades y habitantes ante la reiterada actividad sísmica.

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El SGC habilitó sus canales y plataformas para recoger los reportes de las personas que percibieron el sismo. Estos testimonios son esenciales, pues permiten a los especialistas evaluar el alcance y los efectos perceptibles del fenómeno en diversas zonas, además de afinar sus reportes técnicos sobre la intensidad y distribución del movimiento.

Pero el fenómeno no fue aislado. Durante la madrugada de este mismo miércoles se reportó otro movimiento en Santander, específicamente a las 4:19 de la mañana. Según información oficial del SGC, se trató de un temblor de magnitud 3.3, localizado a una profundidad de 144 kilómetros, con epicentro a cinco kilómetros de Los Santos, y percepción confirmada en zonas cercanas como Jordán y Aratoca. Ambos eventos se suman a la ola de temblores que ha mantenido en alerta a Colombia en las últimas horas.

De acuerdo con las fuentes consultadas, los nuevos temblores ocurren en medio del proceso de atención y vigilancia iniciado tras el grave terremoto del lunes. Sin embargo, especialistas recalcan que la repetición de estos movimientos no permite anticipar ni la aparición de nuevos sismos ni su gravedad. Por ello, el llamado de las autoridades sigue siendo el de mantener la serenidad, preparar un kit de emergencia ante posibles eventualidades y consultar solo fuentes oficiales para mantenerse informado sobre la evolución de la actividad sísmica en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se sintieron los sismos recientes en Colombia este miércoles?

Los sismos de este miércoles tuvieron epicentros en San José del Palmar, Chocó, donde se sintió hacia la 1:32 de la tarde, y en Santander, a cinco kilómetros de Los Santos, con percepción también en Jordán y Aratoca. Según el Servicio Geológico Colombiano, habitantes de estas zonas reportaron haber percibido los movimientos.

¿Por qué es importante consultar solo fuentes oficiales sobre la actividad sísmica en Colombia?

Consultar únicamente fuentes oficiales, como el Servicio Geológico Colombiano, permite recibir información verificada y precisa sobre los sismos y las recomendaciones de seguridad. Las autoridades remarcan que esto ayuda a evitar la confusión o el pánico que pueden causar rumores o información no confirmada.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.