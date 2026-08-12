El Gobierno de Colombia confirmó la llegada de equipos internacionales de rescate provenientes de Israel, Estados Unidos, El Salvador y Ecuador para apoyar las labores de búsqueda de personas que permanecen atrapadas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país.

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La ayuda busca reforzar las capacidades nacionales durante las operaciones de emergencia, especialmente en las zonas donde continúan las labores de rescate.

El canciller Omar Bula aseguró que Colombia no ha rechazado asistencia internacional por razones ideológicas o políticas.

Según explicó, el Gobierno mantiene comunicación con distintos países y busca coordinar los ofrecimientos de manera organizada para que los recursos lleguen efectivamente a las zonas afectadas.

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“Trabajamos con los países sin ninguna consideración ideológica ni política”, afirmó Bula, quien también advirtió que una ayuda mal coordinada puede perder efectividad en medio de una emergencia de esta magnitud.

Además de Israel, Estados Unidos, El Salvador y Ecuador, otros países han manifestado su disposición a colaborar con Colombia.

Entre ellos se encuentran República Checa, España, Portugal, Turquía, Japón, Suiza, India, China y Alemania.

La respuesta internacional se suma al trabajo de los organismos de emergencia colombianos, que continúan buscando sobrevivientes entre los escombros.

La prioridad sigue siendo rescatar a las personas atrapadas y atender a las comunidades afectadas por el fuerte sismo.

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