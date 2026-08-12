Un voluntario que llevaba dos días apoyando las labores de atención en Providencia, Pereira, terminó siendo víctima de un hurto en medio de la emergencia provocada por el terremoto.

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Según la denuncia, al socorrista le robaron la motocicleta que utilizaba para movilizarse y que, de acuerdo con la información entregada, es el único vehículo que tiene.

El hecho fue registrado mientras el hombre se encontraba en una zona seriamente afectada, donde continúan las labores de búsqueda y remoción de escombros.

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LE ACABAN DE ROB4R la moto a este socorrista en providencia , lleva dos días ayudando y se le llevaron la moto que es lo único que tiene ayúdanos a compartir #pereiraenvivo pic.twitter.com/qgs5oMjAEY — Pereira En Vivo (@pereiraenvivo) August 12, 2026

En el video difundido se observa al voluntario con equipo de camuflaje, mochila y casco recorriendo calles con escombros y daños visibles en diferentes puntos.

Las imágenes muestran el escenario de destrucción que permanece en la zona y el trabajo que adelantan quienes participan en la atención de la emergencia. Sin embargo, en medio de esa labor ocurrió el robo de su motocicleta.

Esta es la moto que buscan

De acuerdo con la denuncia revelada por el portal Pereira en Vivo, se trata de una AKT NKD azul, modelo 2008, identificada con la placa UUL50A.

La pérdida tiene un impacto particular para el voluntario, pues la motocicleta era su único vehículo, según la información entregada sobre el caso.

El hurto se produce además en medio de una emergencia en la que cientos de personas y equipos de socorro permanecen concentrados en atender a las comunidades afectadas.

El caso pone otro elemento sobre la situación que se vive en las zonas golpeadas por el terremoto: mientras voluntarios y organismos de socorro trabajan entre los escombros, también se han presentado hechos de inseguridad que afectan incluso a quienes están participando en las labores de ayuda.

Las tareas de búsqueda y remoción de escombros continúan en Pereira, una de las ciudades con mayores afectaciones tras el movimiento sísmico, con viviendas y edificaciones colapsadas, además de cientos de heridos y decenas de personas fallecidas, según los datos suministrados.

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