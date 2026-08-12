Por: Noticiero 90 minutos

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El impacto del terremoto ocurrido el 10 de agosto ha dejado secuelas profundas y no cuantificadas en varios municipios ubicados en el norte del Valle del Cauca. Los estragos persisten y, a dos días de la tragedia, las autoridades aún no han logrado dimensionar de manera precisa la magnitud de los daños materiales y humanos, especialmente en los sectores cercanos al epicentro del sismo, de acuerdo con el reporte del Noticiero 90 Minutos. Las limitaciones en la comunicación y los cortes en los servicios básicos han dificultado la consolidación de un balance oficial.

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Uno de los municipios más afectados es El Cairo, que forma parte del Paisaje Cultural Cafetero. Allí, el 80% de la infraestructura resultó dañada, al punto que numerosas viviendas tradicionales de arquitectura campesina colapsaron tras el movimiento telúrico. Además, se han presentado cortes de energía eléctrica y de agua potable, situación que complica aún más la gestión de la emergencia y la recolección de información clara por parte de las autoridades locales.

En el caso de Roldanillo, catalogado como uno de los "pueblos mágicos" de la región, el terremoto impactó en 1.300 viviendas, principalmente ubicadas en el centro histórico y cultural del municipio. Datos suministrados por la Gobernación del Valle confirman el fallecimiento de dos personas y un saldo de 112 heridos. Entre las víctimas mortales se encuentra un concejal muy apreciado por la comunidad y una mujer que trabajaba en un restaurante, según confirmó Jaime Ríos, alcalde municipal. El hospital de Roldanillo también sufrió daños en un 60% de su infraestructura, lo que agrava la atención a los lesionados.

En otras localidades como El Águila, se reportan daños en la sede de la Alcaldía, el hospital y diversas viviendas, aunque aún no se ha logrado un conteo preciso de la situación. A este panorama se suman afectaciones en infraestructura pública en municipios como Argelia y Versalles, en donde las autoridades y la comunidad han difundido imágenes de los destrozos mediante redes sociales.

Frente a la emergencia, la Gobernación del Valle ha dispuesto centros de acopio en las antiguas bodegas de la empresa licorera, conocidas ahora como La Licorera, cerca al Terminal de Transportes de Cali. Según información oficial, allí se reciben donaciones para las cerca de 5.000 familias damnificadas, muchas de ellas alojadas temporalmente en coliseos acondicionados como refugios. Se recomienda a quienes deseen aportar que verifiquen las instrucciones en los canales oficiales y lleven insumos o alimentos no perecederos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas familias resultaron damnificadas por el terremoto en el norte del Valle?

De acuerdo con la información divulgada por la Gobernación del Valle y recopilada por Noticiero 90 Minutos, alrededor de 5.000 familias en el norte del Valle del Cauca resultaron afectadas tras el terremoto del 10 de agosto. Muchas de estas familias permanecen en refugios temporales dispuestos por las autoridades departamentales.

¿Cómo y dónde puede usted hacer donaciones para los damnificados en el Valle del Cauca?

Quienes desean solidarizarse con los afectados por el terremoto pueden hacerlo entregando insumos y alimentos no perecederos en el centro de acopio dispuesto por la Gobernación del Valle, ubicado en las antiguas bodegas de la licorera, cerca al Terminal de Transportes de Cali. Se recomienda consultar las redes sociales oficiales de la Gobernación para instrucciones actualizadas antes de realizar su aporte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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