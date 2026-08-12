Colombia se prepara para un cambio en las reglas del juego del alojamiento turístico. José Duarte, presidente de Cotelco (Asociación Hotelera y Turística de Colombia), habló con Pulzo sobre la actualización del Registro Nacional de Turismo (RNT), un decreto que busca frenar la informalidad en plataformas como Airbnb y Booking.

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¿Qué cambia realmente con la actualización del RNT?

Según Duarte, el decreto no crea normas nuevas: “en principio no tendría que cambiar nada porque el decreto, solo pone de presente el cumplimiento de leyes y de normas existentes hoy”. El problema, explicó, es que el RNT se ha venido entregando sin verificar unos mínimos que ya exigen las leyes vigentes, lo que ha generado problemáticas de seguridad para huéspedes y de convivencia con las comunidades receptoras.

Con el nuevo sistema, antes de tramitar o renovar el registro, se cruzará información con plataformas como Sirtu, el sistema de aportes parafiscales y el reglamento de propiedad horizontal, para verificar que el prestador cumple con la ley antes de recibir el aval.

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El dirigente gremial fue enfático en que Cotelco no está en contra de ninguna modalidad de hospedaje: “Bienvenidas todas las tipologías. Este no es un gremio que se oponga a ninguna tipología de alojamiento”. Lo mismo dijo sobre las plataformas digitales, a las que calificó de “importantísimas en la competitividad de los destinos turísticos”. La condición, insistió, es que todos (hoteles, apartamentos turísticos y plataformas) cumplan la norma por igual.

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Informalidad, gentrificación y un crecimiento de hasta el 5.500 %

Duarte entregó cifras que, según dijo, evidencian un crecimiento “desbordado” de la oferta informal: en algunas ciudades la oferta de alojamiento creció más de 5.500% en tres años, y en promedio el país registró cerca de 600 % de aumento según los datos oficiales del RNT, que ni siquiera contemplan lo que se mueve por redes sociales.

Ese crecimiento, advirtió, ha impactado directamente el bolsillo de los residentes. Citó un estudio de la Universidad Externado según el cual el arriendo subió cerca de 25 % en zonas turísticas de Bogotá donde ha crecido la vivienda turística, un fenómeno que también se documenta en Medellín y otras ciudades del país.

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¿Cuándo entra en vigencia el nuevo decreto?

El Gobierno saliente recibió comentarios y observaciones al proyecto hasta el 11 de julio y ahora debe surtir el trámite de sanción por parte del entrante Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Esperamos que salga muy pronto este nuevo decreto”, dijo Duarte, quien pidió avanzar para proteger la seguridad de los turistas, de los residentes y acompañando al tejido empresarial del sector, que según él es “principalmente pequeño y familiar”.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).