Por: Noticiero 90 minutos

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ofreció un informe actualizado sobre la situación luego del terremoto reciente que afectó la ciudad. Según los datos entregados por Eder, hasta el momento han sido rescatadas con vida 88 personas, mientras que se confirma el fallecimiento de 74 individuos tras la expedición del respectivo certificado. Estos datos, expuestos por la alcaldía, constituyen el balance oficial de víctimas y sobrevivientes hasta el momento.

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El mandatario aclaró que las autoridades siguen depurando el listado de personas desaparecidas. Por ahora, se calcula que el número de ciudadanos que no han sido localizados podría superar los 150, de acuerdo con las estimaciones entregadas en la rueda de prensa. Debido a esta incertidumbre, los equipos de emergencia han concentrado sus labores de rescate y búsqueda en siete puntos críticos de la ciudad, identificados como prioritarios.

De cara a la emergencia, Eder declaró: “En este momento estamos en un modo de máxima alerta para salvar la vida”. Sus declaraciones reflejan la urgencia que predomina entre los organismos de socorro, que han desplegado personal y equipos especializados en las zonas afectadas. Para facilitar las tareas de rescate, el alcalde anunció la implementación de un pico y placa extraordinario y estricto. Esta medida tiene el objetivo de permitir una movilidad fluida de las ambulancias y personal de emergencia por las calles afectadas. Asimismo, Eder informó que, durante la aplicación de esta medida, la tasa de congestión no regirá en la ciudad, buscando evitar demoras en el paso de los vehículos de atención y traslado de posibles sobrevivientes.

Además de las acciones en movilidad, la Alcaldía de Cali designó la Ciudadela Petronio Álvarez, ubicada en el Coliseo del Pueblo, como el único centro de acopio autorizado para las donaciones dirigidas a los afectados. El llamado del alcalde es a que las ayudas se lleven únicamente a este punto, con el fin de no obstaculizar los operativos de rescate ni entorpecer el movimiento de los equipos de emergencia y voluntariado en las zonas en crisis.

Por último, la administración distrital habilitó la línea telefónica 602 888 8200, para que los ciudadanos puedan consultar o reportar información referente a víctimas o personas no localizadas tras el terremoto. De esta manera, se busca centralizar los datos y agilizar los esfuerzos para la localización y atención de los damnificados.

¿Cuáles son las medidas de movilidad adoptadas tras el terremoto en Cali?

La Alcaldía de Cali implementó un pico y placa extraordinario y estricto, que suspendió la tasa de congestión, para posibilitar el tránsito libre de equipos de rescate y ambulancias en las zonas más afectadas. Según el alcalde Alejandro Eder, esta regulación temporal busca garantizar el acceso rápido de los organismos de emergencia, facilitando tanto las labores de búsqueda como el traslado de sobrevivientes.

¿Dónde se pueden entregar ayudas o donaciones para los afectados por el terremoto en Cali?

El alcalde Alejandro Eder informó que la Ciudadela Petronio Álvarez, ubicada en el Coliseo del Pueblo, es el único centro autorizado para acoger donaciones destinadas a los damnificados por el terremoto. Se recomienda a los ciudadanos no entregar ayudas en zonas de rescate para evitar congestiones y permitir una operación coordinada de los equipos de emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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