Por: Noticiero 90 minutos

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Las labores de búsqueda y rescate no han cesado en Cali tras el sismo del pasado 10 de agosto. De acuerdo con 90minutos.co, a tres días del terremoto continúan activos siete puntos donde los organismos de emergencia trabajan en la remoción de escombros y la evaluación de las estructuras afectadas. Sin embargo, la pregunta que muchos ciudadanos se hacen es por qué algunas edificaciones colapsaron mientras otras lograron resistir el impacto del movimiento telúrico.

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Para Erik Castro, director del programa de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Occidente, no hay una sola causa que explique los diferentes tipos de daños. El especialista resaltó que, antes de establecer conclusiones, es fundamental analizar varias variables al estudiar cada edificación: "Hay muchas variables que hay que tener en cuenta antes de tener un juicio".

Castro detalló que entre los factores determinantes están la antigüedad de los inmuebles, el cumplimiento de normas de construcción, el sistema estructural y constructivo, así como la existencia de diseños elaborados por profesionales capacitados. Explicó también que la normativa vigente marca una diferencia relevante, pues actualmente rige en Colombia la NSR-10 (Norma Sismorresistente de 2010), pero aún existen edificaciones erigidas bajo reglamentaciones previas, como la NSR de 1998. El director de Arquitectura subrayó: "Nosotros teníamos antes la NSR del 98 y luego fue sustituida por la NSR-10, que es del 2010, y esas edificaciones son previas a esta normativa".

Un elemento adicional a considerar es la diversidad de los suelos en Cali. El arquitecto hizo énfasis en que algunas zonas de la ciudad, sobre todo hacia el oriente y en áreas cercanas al río Cauca, están ubicadas sobre terrenos históricamente inundables. Por su parte, los sectores próximos a la montaña cuentan con terrenos más firmes, aunque están más expuestos a la presencia de fallas geológicas.

Castro precisó que muchas de las edificaciones que sufrieron mayores daños se encuentran en sectores como Paso Ancho y barrios en la zona de la Novena, áreas que, por su ubicación y características del subsuelo, presentan un riesgo adicional ante movimientos sísmicos.

En suma, la combinación de varios factores —intensidad del sismo, condiciones del terreno, antigüedad de la construcción, diseño estructural y aplicación de normativas vigentes— son clave para comprender el nivel de afectación de cada inmueble tras el terremoto. Expertos y autoridades siguen evaluando la situación mientras continúan las acciones de rescate en diferentes puntos de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia de la NSR-10 para la seguridad de los edificios en Cali tras el sismo?

La NSR-10, Norma Sismorresistente de 2010, es clave para la seguridad de los edificios pues establece los requisitos técnicos mínimos de diseño y construcción con el fin de garantizar que las edificaciones soporten movimientos sísmicos. Según Erik Castro, aquellas estructuras levantadas antes de la entrada en vigor de esta normativa pueden presentar mayores vulnerabilidades ante un evento de esta magnitud.

¿Cómo influye el tipo de suelo en los daños que causó el sismo en Cali?

El tipo de suelo tiene una influencia significativa en los daños por sismo. De acuerdo con la explicación del arquitecto Castro, zonas construidas sobre terrenos inundables, como el oriente de Cali y espacios cerca del río Cauca, suelen ser más frágiles. En contraste, los suelos firmes cerca de la montaña pueden resistir mejor, aunque también están expuestos a fallas geológicas, lo que implica riesgos específicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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