Por: Noticiero 90 minutos

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El 10 de agosto, Colombia enfrentó un fuerte sismo de magnitud 7,4, un evento que llevó a los equipos de búsqueda y rescate a desplegar operativos urgentes para hallar a personas atrapadas bajo los escombros. De acuerdo con información suministrada en el portal 90 Minutos, la atención de los grupos de emergencia se ha centrado no solo en la extracción inmediata de víctimas, sino también en la atención de complicaciones secundarias, entre las que destaca el llamado síndrome de aplastamiento.

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Esta peligrosa condición, detallan expertos en emergencias, se desarrolla cuando alguna extremidad —o grandes grupos musculares— queda comprimida por un tiempo prolongado. Ese sometimiento causa la destrucción de células musculares, fenómeno conocido como rabdomiólisis. Así, sustancias como la mioglobina y el potasio escapan hacia el torrente sanguíneo, lo que puede desencadenar alteraciones severas, entre ellas lesión renal, fallas cardíacas y, en casos extremos, la muerte. Esta información es reforzada en el análisis publicado por 90 Minutos.

Según explicó Jhon Jairo Castro, voluntario del grupo de búsqueda y rescate Topos Azteca, la complejidad del rescate se incrementa por las condiciones dentro de las estructuras colapsadas. Sin una intervención rápida, aumenta la probabilidad de que los atrapados desarrollen el síndrome de aplastamiento. Castro subrayó que "la mayoría de personas se quedan atrapadas, sufren el síndrome de aplastamiento", poniendo en evidencia la gravedad y frecuencia de este riesgo en desastres estructurales.

En este contexto, las primeras horas posteriores a un derrumbe cobran enorme relevancia, pues representan el periodo con mayores probabilidades de sobrevivencia. Por ello, los equipos especializados intensifican los operativos tanto de día como de noche. Sin embargo, de acuerdo con lo citado por Castro y el reporte de 90 Minutos, otro riesgo crítico emerge al liberar súbitamente el peso sobre la víctima: la irrupción repentina de toxinas y potasio en el flujo sanguíneo puede agravar el estado del paciente, lo que obliga a que la extracción se lleve a cabo de manera controlada, idealmente bajo supervisión médica.

En suma, la amenaza silenciosa del síndrome de aplastamiento convierte la misión de los rescatistas en una labor donde cada minuto cuenta y donde la atención coordinada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, según han reportado medios como 90 Minutos y testimonios de rescatistas experimentados.

¿Qué es el síndrome de aplastamiento y cuáles son sus peligros para las personas atrapadas tras un sismo?

El síndrome de aplastamiento es una complicación médica que sucede cuando una parte del cuerpo queda bajo presión por mucho tiempo. Esto daña los músculos, liberando sustancias dañinas que pueden causar insuficiencia renal, alteración del ritmo cardíaco o incluso la muerte, de acuerdo con lo informado por 90 Minutos tras el reciente sismo en Colombia.

¿Por qué es tan importante la intervención médica al momento de rescatar a una persona que sufrió aplastamiento en un terremoto?

Resulta crucial la vigilancia médica durante el rescate porque, al retirar la presión que sufría la extremidad afectada, pueden liberarse rápidamente toxinas y potasio al torrente sanguíneo. Esto puede provocar fallas metabólicas graves y consecuencias fatales, por lo que la extracción debe hacerse con valoración y manejo profesional, como explica el informe de 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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