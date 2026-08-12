Las conmovedoras imágenes fueron compartidas por la cuenta de Instagram @grandeslanzamientos y allí se aprecia el que sería uno de los últimos registros que José Fernando Patiño grabó junto a su padre, Darío Patiño Rivera.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Lo último que supo José Fernando Patiño de su padre; lo buscó 3 días en los escombros)

En el video se les ve cantando juntos una de las frases del tango La Pastora: “Canta como cantan los que sueñan en la vida, ríe como ríen los que tienen alegrías”. El padre, vestido con un buzo azul y tocando la guitarra, compartió con su hijo un momento de disfrute y emoción. Ese material, que captura una escena cotidiana y afectuosa, adquiere ahora un peso especial.

Acá el video en cuestión:

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Grandes Lanzamientos (@grandeslanzamientos)

Confirmaron muerte del papá de José Fernando Patiño

Este miércoles 12 de agosto, el periodista y presentador confirmó que el cuerpo de su padre fue recuperado sin vida de entre los escombros. Darío Patiño Rivera, de 78 años, se encontraba solo en su apartamento del tercer piso del edificio Torres del Limonar, en el barrio Ciudad Capri, al sur de Cali, cuando el terremoto de magnitud 7,4 sacudió el occidente de Colombia. La estructura colapsó y él quedó atrapado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose Fernando Patiño | Comunicador | Podcaster (@josefdopatino)

José Fernando Patiño se encontraba en Bogotá cuando ocurrió el sismo. Al no poder comunicarse con su padre, viajó de inmediato a Cali. En los primeros momentos, familiares y vecinos intentaban remover escombros con las manos porque los organismos de emergencia aún no habían llegado al lugar.

Durante la búsqueda circularon versiones contradictorias. Algunas personas en el sitio dijeron haber escuchado su voz entre los escombros. También se difundió la información de que habría sido rescatado con vida y trasladado a una clínica, incluso se mencionó su nombre en un puesto improvisado.

Sin embargo, cuando José Fernando llegó y revisó centros asistenciales, incluido el Valle del Lili, no encontró registro de su ingreso ni como paciente identificado ni como NN. El hombre, quien padecía diabetes e hipertensión, permaneció desaparecido mientras rescatistas, voluntarios, vecinos y la propia familia trabajaban día y noche entre los restos del edificio.

Tras cerca de 48 horas de intensa búsqueda, los equipos lograron recuperar el cuerpo sin vida de Darío Patiño Rivera de entre los escombros. El periodista lo confirmó públicamente en la mañana de este miércoles 12 de agosto con un mensaje cargado de dolor

“Querida familia y amigos, con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros”, publicó en sus redes.

En el mismo comunicado agradeció a rescatistas, voluntarios, amigos, familiares, vecinos, desconocidos y medios de comunicación que acompañaron a la familia y les ayudaron a no perder la esperanza durante el proceso.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.