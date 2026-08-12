Por: Noticiero 90 minutos

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La tragedia ocasionada por el reciente terremoto en Cali cobró la vida de Darío Patiño, padre del conocido expresentador de Caracol Televisión, José Fernando Patiño. La noticia fue confirmada por el mismo periodista, quien recurrió a sus redes sociales para expresar el profundo dolor de su familia luego de que el cuerpo de su padre fuera hallado entre los escombros de un edificio que colapsó tras el movimiento telúrico, según información suministrada por Noticiero 90 Minutos.

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La emergencia en la capital del Valle del Cauca ha dejado múltiples víctimas y afectaciones estructurales graves, contexto en el que los organismos de socorro han desempeñado una labor ardua durante largas horas. Darío Patiño permaneció varias horas atrapado en el lugar de la tragedia, mientras las autoridades y equipos de rescate hacían todo lo posible por hallar sobrevivientes y atender a quienes resultaron afectados. La noticia del hallazgo sin vida se dio en medio de un ambiente de conmoción colectiva, señalando la magnitud del desastre natural que golpeó la ciudad.

A través de su cuenta de Instagram, José Fernando Patiño compartió un mensaje en el que, con palabras sinceras, expresó la devastación de su familia tras la pérdida. "Querida familia y amigos, con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Dario Patiño Rivera, de entre los escombros", escribió el comunicador, destacando también el apoyo recibido durante los difíciles momentos de búsqueda.

El expresentador de Caracol Televisión aprovechó el espacio para agradecer sinceramente a los rescatistas, voluntarios, familiares, amigos y hasta desconocidos que se solidarizaron y brindaron apoyo a su familia. "En medio de este dolor tan profundo, queremos agradecer de corazón a cada rescatista, voluntario, amigo, familiar, vecino, desconocido, medio de comunicación y a todos esos ángeles que fueron apareciendo en el camino para acompañarnos, sostenernos y ayudarnos a no perder la esperanza durante este proceso tan triste y doloroso", compartió en redes sociales.

La situación refleja no solo la magnitud de la emergencia en Cali, sino también la solidaridad y resiliencia de una comunidad frente a la adversidad. La tragedia personal de la familia Patiño se suma a la de muchas otras familias, en medio de una ciudad que hoy busca recuperarse tras el devastador terremoto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Darío Patiño y cuál fue su vínculo con José Fernando Patiño?

Darío Patiño era el padre de José Fernando Patiño, expresentador de Caracol Televisión. El vínculo entre ellos fue resaltado durante la tragedia del terremoto en Cali, cuando José Fernando relató públicamente la pérdida de su padre y la lucha de su familia durante las labores de rescate que se extendieron por horas, de acuerdo con la información compartida por Noticiero 90 Minutos.

¿Cómo afectó el terremoto de Cali a la familia de José Fernando Patiño?

El terremoto en Cali causó el colapso de un edificio donde Darío Patiño quedó atrapado, lo que resultó en su fallecimiento. José Fernando Patiño comunicó la tragedia y el proceso de rescate a través de redes sociales, subrayando la profunda tristeza y agradeciendo el apoyo solidario de la comunidad y organismos de socorro, como se informó en Noticiero 90 Minutos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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