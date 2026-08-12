Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Este miércoles 11 de agosto, el Palacio de San Carlos fue el escenario de una reunión clave entre el presidente Abelardo de la Espriella, el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el recién nombrado director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), David Santiago Tamayo. La cita tuvo como objetivo principal definir acciones concretas frente a la emergencia generada por el reciente terremoto que afectó al país. De la Espriella enfatizó, de acuerdo con sus declaraciones oficiales, que la máxima prioridad del Gobierno es proteger vidas, atender a las familias damnificadas y aportar soluciones en las zonas más afectadas.

Sigue a PULZO en Discover

En paralelo, se llevó a cabo un Puesto de Mando Unificado de Cooperación Internacional en el mismo lugar, liderado por el canciller Omar Bula. Según información difundida por la Cancillería, este encuentro permitió coordinar la llegada de ayudas humanitarias y técnicas enviadas por México, Perú, El Salvador y Estados Unidos. El canciller Bula aclaró que no se ha negado el ingreso de ninguna ayuda humanitaria y destacó que el Gobierno mantiene contactos con todos los países interesados en colaborar, sin ningún tipo de restricción ideológica. Como ejemplo, mencionó el envío de 58,5 toneladas de asistencia desde México, así como la activación del protocolo Eco, mecanismo internacional de apoyo en situaciones humanitarias, en coordinación con la Unión Europea.

Entre los países que han manifestado su voluntad de ayudar se encuentran República Checa, Alemania, Luxemburgo, Qatar, España, Portugal, Turquía, Suiza, India, China e Israel. Por su parte, el nuevo director de la Ungrd, David Tamayo, indicó que se están organizando los recursos y equipos de rescatistas, y que pronto llegarán equipos especializados procedentes de El Salvador, Ecuador, Estados Unidos e Israel. Tamayo aseguró que únicamente se aceptará el apoyo de equipos certificados y reconocidos internacionalmente, específicamente por el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG), que avala la experiencia y capacidad en este tipo de crisis.

Finalmente, se informó que el vicepresidente Restrepo se desplazará a Buenaventura para coordinar la gestión de la emergencia desde esa ciudad, en línea con la estrategia de descentralizar la atención y acelerar la respuesta en las zonas más golpeadas por el terremoto.

¿Qué países han enviado ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto?

De acuerdo con información oficial, ya han llegado ayudas técnicas y humanitarias por parte de México, Perú, El Salvador y Estados Unidos. Además, otros países como República Checa, Alemania, Luxemburgo, Qatar, España, Portugal, Turquía, Suiza, India, China e Israel han manifestado su disposición para colaborar ante la situación de emergencia.

¿Qué es INSARAG y por qué es importante para la asistencia en desastres?

INSARAG, el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate, es un sistema internacional que certifica y reconoce a los equipos de rescate que participan en situaciones de desastre. La importancia de INSARAG radica en que garantiza la idoneidad y experiencia de los equipos enviados, lo cual es fundamental para la eficacia y seguridad en las operaciones de búsqueda y rescate durante una emergencia como la que enfrenta Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.