Por: Noticiero 90 minutos

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Tras el reciente terremoto de magnitud 7,4, la situación en el sector de Chiminangos se mantiene crítica, de acuerdo con un reporte publicado originalmente por Noticiero 90 Minutos. Los habitantes de la zona han optado por permanecer en carpas ubicadas en espacios abiertos, tras los graves daños estructurales que sufrieron sus viviendas durante el potente movimiento telúrico. La permanencia de las familias fuera de sus hogares responde a la falta de certeza sobre la seguridad de las edificaciones, ya que es necesario esperar a que expertos realicen evaluaciones técnicas y determinen si se puede regresar sin peligro.

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De acuerdo con testimonios recogidos por dicho medio, la expectativa principal de los residentes es que la Secretaría de Desastres realice prontamente un censo y una evaluación completa de los daños, ya que temen que el número de apartamentos afectados aumente con el paso del tiempo y los riesgos estructurales puedan agravarse, poniendo en peligro la vida e integridad de las personas. “Necesitamos que la Secretaría de Desastres venga a hacer el censo, porque estamos seguros de que hay más apartamentos afectados y a futuro puede haber más riesgo para las familias”, expresó un habitante del sector, citado por Noticiero 90 Minutos.

Mientras las familias permanecen desplazadas de sus viviendas, surgen otras problemáticas cotidianas derivadas de la emergencia. Uno de los principales pedidos colectivos es la instalación de baños públicos en la zona de carpas, con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de salubridad y bienestar. Según el reporte, la falta de espacios adecuados para estas necesidades básicas representa un desafío adicional para los afectados, quienes atraviesan días de incertidumbre mientras continúa la evacuación preventiva de sus apartamentos dañados.

La comunidad, de acuerdo con las declaraciones recogidas en el informe, recalca la urgencia de recibir asistencia tanto en la verificación estructural de los edificios como en la dotación de infraestructuras temporales que les permitan sobrellevar la espera en condiciones dignas. La situación en Chiminangos ilustra la vulnerabilidad de quienes enfrentan los efectos inmediatos de desastres naturales de gran magnitud, y pone en evidencia la importancia de una respuesta institucional ágil y coordinada.

¿Cómo afecta un terremoto de esta magnitud a las viviendas y su habitabilidad?

Un terremoto de 7,4 suele provocar graves daños en las estructuras, como fisuras, desprendimientos o colapsos parciales, lo que obliga a evacuar de forma preventiva hasta que se confirme que las viviendas son seguras. La habitabilidad queda comprometida, pues cualquier falla en la infraestructura representa un riesgo para los habitantes.

¿Por qué es importante el censo de la Secretaría de Desastres tras un sismo?

El censo de la Secretaría de Desastres es fundamental porque permite identificar cuántas familias y viviendas han sido realmente afectadas, priorizar la ayuda y tomar decisiones informadas sobre la necesidad de evacuaciones, reparaciones o instalación de soluciones temporales para los damnificados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.