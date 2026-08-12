El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, aseguró que Colombia no ha rechazado ni excluido ayudas internacionales por razones ideológicas o políticas tras el terremoto que afectó al país.

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“No hemos excluido a ningún país en términos de los ofrecimientos que nos han hecho. Trabajamos con los países sin ninguna consideración ideológica ni política”, afirmó el funcionario.

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Bula explicó que uno de los principales retos es coordinar adecuadamente las donaciones para que lleguen a las zonas que más las necesitan. “Toda esta ayuda hay que canalizarla de manera efectiva. Una ayuda mal organizada no es ayuda”, señaló.

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“No hemos excluido a absolutamente ningún país. En términos de los ofrecimientos que nos han hecho, trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política y aceptamos y agradecemos su ayuda de manera encarecida”, canciller @omarbula durante rueda de prensa. pic.twitter.com/iYk0QMLnlD — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 12, 2026

El canciller confirmó que ya comenzaron a llegar donaciones al país. Entre ellas, mencionó un cargamento de 100 toneladas de ayuda humanitaria ofrecidas por El Salvador, que arribó durante la noche.

También indicó que un vuelo procedente de México estaba llegando a Colombia con ayuda destinada principalmente a las regiones más afectadas por la emergencia.

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Países ofrecen ayuda humanitaria a Colombia

Bula explicó que la distribución de los recursos depende también de las condiciones de infraestructura de las zonas afectadas. En ese sentido, mencionó que el aeropuerto de Cali presenta algunas limitaciones y que el Gobierno, junto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), continúa evaluando los daños.

El funcionario agregó que Colombia mantiene coordinación con la Unión Europea, que activó su protocolo de ayuda humanitaria y protección civil para acompañar la atención de la emergencia.

Entre los países que se han comunicado con Colombia para ofrecer ayuda están República Checa, España, Portugal, Turquía, Japón, Israel, Suiza, India, China y Alemania.

Bula insistió en que el Gobierno busca que los ofrecimientos internacionales se conviertan en asistencia efectiva para las comunidades afectadas y descartó que la posición política de los gobiernos haya influido en la recepción de estas ayudas.

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Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.