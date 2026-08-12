El Congreso de la República escogió este miércoles 12 de agosto a Jorge Eliécer Laverde Vargas como nuevo contralor general de la República, en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez. Su elección contó con respaldo de sectores políticos cercanos al Gobierno de Abelardo de la Espriella y de algunas colectividades de oposición.

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Entre los partidos que respaldaron la elección estuvieron integrantes de la coalición de Gobierno, además de sectores como el Pacto Histórico y En Marcha. La votación, que estaba prevista para avanzar con mayor rapidez, terminó retrasándose durante casi tres horas por la discusión de más de 50 impedimentos.

Quién es Jorge Laverde, nuevo contralor general

Las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes tuvieron que resolver cada una de esas solicitudes antes de avanzar con la elección. Los impedimentos fueron negados, incluido el que había presentado el presidente del Senado, Honorio Henríquez.

Pero, ¿quién es el hombre que estará al frente de la Contraloría durante los próximos años? Laverde es abogado y cuenta con formación académica en áreas relacionadas con el derecho y la administración pública.

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El nuevo contralor tiene un doctorado en Derecho y adelantó una estancia posdoctoral en la Università di Bologna, en Italia. Además, cuenta con dos maestrías y seis especializaciones cursadas en instituciones como la Universidad de los Andes, la Universidad Externado de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana.

A su formación académica se suma una certificación como auditor internacional obtenida en Londres. También es egresado del Curso de Información Militar y Defensa Nacional (CIDENAL) y pertenece a la Reserva Profesional de la Policía Nacional de Colombia.

En su trayectoria profesional, Laverde fue diputado del departamento de Caldas desde 2008 y posteriormente se desempeñó como procurador judicial. También ha estado vinculado a la academia como docente de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

Uno de los cargos que más tiempo ha ocupado es el de secretario de la Comisión Sexta del Senado, posición que desempeña desde 2014. Desde ese puesto ha tenido una relación cercana con la actividad legislativa y los debates relacionados con asuntos de infraestructura, transporte, comunicaciones y servicios públicos.

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