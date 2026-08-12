Por: El Espectador

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La reciente elección de Jorge Eliécer Laverde como contralor General de la República se llevó a cabo sin inconvenientes en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde obtuvo el respaldo de 269 parlamentarios en una jornada decisiva realizada el miércoles 12 de agosto. Según la crónica de El Espectador, Laverde asume la responsabilidad de vigilar las finanzas públicas del país, cargo que exige tanto competencia técnica como independencia, en medio de diversas alianzas políticas que respaldaron su nombre.

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En su primer pronunciamiento, el nuevo contralor afirmó que no se adelantará ninguna “persecución política” desde la entidad. Propuso iniciar una “austeridad real”, además de destacar la importancia de aplicar inteligencia artificial para “anticiparse a la corrupción”, señalando que este será uno de los pilares de su gestión. Laverde manifestó que su liderato buscará, ante todo, garantizar la dignidad ciudadana, fortalecer la soberanía en el control fiscal e impulsar la internacionalización de la veeduría estatal.

De acuerdo con El Espectador, la candidatura de Laverde empezó a consolidarse desde el día anterior a la votación. Su experiencia como secretario en la Comisión Sexta del Senado le permitió tejer relaciones con todos los sectores políticos, quienes, mediante un pronunciamiento conjunto del Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical y el Partido de la U, lo apoyaron oficialmente. Dichos colectivos destacaron sus aptitudes profesionales, técnicas y humanas para enfrentar el reto, remarcando su trayectoria y conocimiento en el manejo de asuntos públicos.

La decisión pronto sumó adhesiones de otras colectividades, como el partido ASI, la Alianza Verde y varios representantes de las curules de paz. En las últimas horas previas a la sesión, el Pacto Histórico, principal fuerza opositora, también anunció su respaldo a Laverde, sellando así el consenso tras las negociaciones entre bancadas y la ausencia de cualquier instrucción especial del presidente Abelardo de la Espriella o del ministro del Interior, Rodrigo Lara.

La hoja de vida de Laverde, doctor en derecho con especializaciones en administración de la salud, gestión y planificación territorial, además de alta gerencia y gerencia empresarial, fue considerada entre las más sólidas del proceso de selección. Durante doce años ha desempeñado funciones técnicas en el Congreso, sobresaliendo como soporte clave en temas de transporte, infraestructura y tecnología. En las pruebas de conocimiento fue tercero, precedido por Luis Enrique Abadía y Andrés Castro, pero las negociaciones políticas le aseguraron la llegada definitiva al cargo. El Espectador también indica que se especula sobre una cercanía entre Laverde y el procurador General, Gregorio Eljach.

¿Qué retos enfrenta Jorge Eliécer Laverde como nuevo contralor General de la República?

Laverde deberá consolidar una gestión marcada por la austeridad, el uso de inteligencia artificial para la vigilancia de los recursos públicos y la búsqueda del respeto a la dignidad ciudadana en todas las auditorías. Su principal desafío será liderar la institución con independencia frente a la amplia alianza política que apoyó su elección, además de fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción.

¿Por qué la inteligencia artificial será clave en la gestión de la Contraloría, según Jorge Eliécer Laverde?

De acuerdo con el discurso de Laverde, la utilización de inteligencia artificial tiene como objetivo anticiparse a la corrupción, permitiendo identificar irregularidades y riesgos de manera más rápida y eficiente. Este enfoque busca aumentar la capacidad de prevención y reacción del órgano de control frente al mal uso de los recursos estatales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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