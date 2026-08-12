Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) presentó un informe detallado sobre el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia, el pasado 10 de agosto. De acuerdo con el reporte, con corte al 12 de agosto de 2026, la emergencia ha impactado a 14 departamentos y 403 municipios, lo que evidencia la extensión de los daños provocados por el sismo. La magnitud de la tragedia se refleja en el saldo de víctimas y destrucción reportado por la UNGRD: hasta esa fecha, 239 personas han perdido la vida, 3.755 han resultado heridas y 287 continúan desaparecidas.

Sigue a PULZO en Discover

Las cifras compartidas por la UNGRD también destacan el impacto sobre las familias y la población de las zonas afectadas. Al menos 24.324 familias y 49.214 personas han sido directamente impactadas, enfrentándose a las consecuencias materiales, emocionales y sociales que deja una emergencia de esta envergadura. Entre los departamentos más afectados se encuentran Valle del Cauca y Risaralda. Según el desglose presentado en el informe, Valle del Cauca concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 125 fallecidos, seguido por Risaralda, que suma 94 muertes. Chocó contabiliza 14 víctimas, Caldas seis y Antioquia una.

La infraestructura habitacional y los servicios públicos se han visto severamente comprometidos. El mismo reporte indica que 9.215 viviendas fueron destruidas totalmente y otras 45.457 presentan daños graves, sumando así más de 54.000 hogares con algún tipo de afectación estructural. A esto se agrega el colapso de 140 edificios, especialmente en zonas urbanas, que agrava la situación de las comunidades.

No solo las viviendas han resultado impactadas. La UNGRD informó sobre daños importantes en 1.667 centros educativos, 530 centros comunitarios y 188 centros de salud, lo que resalta los retos en la atención de la población afectada. Asimismo, el informe da cuenta de afectaciones en 129 vías, 20 puentes vehiculares, un puente peatonal, 43 acueductos y 29 entidades bancarias. También se identificaron daños en dos aeropuertos. Pereira, Cali, Quibdó y Manizales encabezan la lista de ciudades donde hubo colapsos estructurales, viviendas averiadas y diversas instalaciones que actualmente requieren intervención urgente. Mientras tanto, avanzan las tareas de evaluación, búsqueda y atención a las comunidades más golpeadas por este desastre, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las ciudades y departamentos más afectados por el terremoto en Colombia según la UNGRD?

Según el informe más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Valle del Cauca es el departamento con mayor número de fallecidos, seguido por Risaralda, Chocó, Caldas y Antioquia. Las ciudades más impactadas por la emergencia incluyen Pereira, Cali, Quibdó y Manizales, donde se reportaron colapsos estructurales, daños en viviendas y graves afectaciones en servicios e infraestructura.

¿Qué cifras de daños materiales y humanos reportó la UNGRD tras el terremoto del 10 de agosto en Colombia?

De acuerdo con el balance de la UNGRD, el terremoto dejó 239 personas muertas, 3.755 heridas y 287 desaparecidas. En el aspecto material, el reporte señala que más de 54.000 viviendas fueron destruidas o averiadas, 140 edificios colapsaron y se contabilizan daños en centros educativos, de salud, acueductos, vías, puentes, entidades bancarias y dos aeropuertos, lo que da cuenta de la magnitud de la catástrofe en los 14 departamentos y 403 municipios afectados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.