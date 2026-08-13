Lo que comenzó como una revisión de una estructura afectada por el fuerte terremoto del 10 de agosto terminó con un hallazgo inesperado. Dos personas encontraron restos humanos ocultos detrás de una doble pared, en un sitio que, según la información difundida en redes sociales, estaría ubicado en Roldanillo, Valle del Cauca.

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Las imágenes del descubrimiento fueron difundidas en X por la cuenta Colombia Oscura y rápidamente llamaron la atención por las condiciones en las que aparecieron los restos. En la grabación se observa lo que sería una pared falsa que se cayó en el cementerio de la mencionada población.

Junto a los restos se distinguen prendas de camuflado, botas de caucho y otros objetos. También aparece una bolsa que tendría una fecha de 2006 marcada, un detalle que aumentó las preguntas alrededor del origen de lo encontrado.

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#ATERRADOR ☠️ Un video que circula por redes sociales muestra cómo el fuerte temblor dejó al descubierto restos humanos (algunos vestidos de camuflado) y osamentas en el cementerio de Roldanillo, V Cauca, los cuales presuntamente podrían corresponder a casos de falsos positivos. pic.twitter.com/ldHbq7ZA2u — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 12, 2026

Vinculan hallazgo con los llamados falsos positivos

Una de las versiones que comenzó a circular en redes sociales relaciona el hallazgo con posibles casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos.

No obstante, esta posibilidad no ha sido confirmada por las autoridades. La información pública revisada por La Kalle tampoco permite establecer una relación entre los restos encontrados y investigaciones de la JEP, la Fiscalía o la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Además, no se conocía hasta la publicación de la información un pronunciamiento de Medicina Legal que identificara los restos o estableciera las circunstancias de la muerte. Por ello, cualquier conclusión sobre el origen de las osamentas debe esperar los resultados de las investigaciones correspondientes.

El hallazgo quedó así rodeado de incertidumbre, mientras las imágenes continúan circulando y generando preguntas sobre cómo llegaron los restos hasta ese lugar y cuánto tiempo llevaban ocultos detrás de la estructura.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.