Por: El Espectador

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Bogotá enfrenta un reto significativo ante la posibilidad de un terremoto de gran magnitud, según una reciente alerta lanzada por el concejal Juan David Quintero. Al analizar documentos técnicos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), del Sistema de Modelación de Amenazas y Riesgo Sísmico de Bogotá (SISMARB), del Servicio Geológico Colombiano y datos del Cuerpo Oficial de Bomberos, el cabildante expuso profundas preocupaciones sobre la vulnerabilidad de gran parte de las edificaciones de la capital.

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En opinión de Quintero, una aproximación al problema se obtiene al observar la base de caracterización de IDIGER, donde figuran cerca de 945.000 edificaciones en Bogotá. De esa cifra, aproximadamente el 75 % corresponden a construcciones con mampostería simple (35,6 %) y mampostería semiconfinada (39,4 %), sistemas estructurales considerados más vulnerables ante sismos severos. El concejal aclaró que esto no implica necesariamente que tres de cada cuatro edificios vayan a colapsar ante un terremoto, pero sí evidencia la importancia de priorizar la identificación de las construcciones susceptibles para intervenciones preventivas.

Una de las mayores preocupaciones es la antigüedad del parque inmobiliario bogotano. Según Quintero, el 74 % de las edificaciones existentes fueron construidas entre 1960 y 1999, antes de la adopción de normativas y avances en sismorresistencia. El concejal propone establecer un sistema de certificaciones o sellos visibles que permitan a residentes, trabajadores y usuarios conocer el nivel de preparación sísmica de los inmuebles, señalando que actualmente no existe un mecanismo que brinde esa información a los ciudadanos.

El análisis también aborda la vulnerabilidad derivada de las condiciones del suelo en varios sectores de la ciudad. Algunas zonas, con presencia de arcillas, arenas y sedimentos saturados de agua, están en riesgo elevado de experimentar fenómenos como licuación del suelo durante un sismo fuerte. Por ejemplo, zonas de Kennedy podrían ser propensas a hundimientos y comprometer la estabilidad de las construcciones. También se destacaron como potencialmente más afectadas a localidades como San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Fontibón, Engativá y Suba.

Por último, Quintero pone la lupa en la capacidad operativa de Bogotá para atender una emergencia de gran escala. Citando el Plan Anual de Vacantes de 2026, el concejal indicó que el Cuerpo Oficial de Bomberos cuenta con 726 cargos operativos, de los cuales 90 estaban vacantes, lo que resalta la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia. Ante esta situación, anunció la creación de una subcomisión en el Concejo de Bogotá para hacer seguimiento a la gestión del riesgo sísmico en la ciudad.

¿Cuáles son los tipos de mampostería y por qué son críticos en la vulnerabilidad sísmica de Bogotá?

En Bogotá, dos sistemas predominan: la mampostería simple y la mampostería semiconfinada. La mampostería simple es una técnica que usa ladrillos o bloques unidos con mortero sin refuerzos adicionales, mientras que la semiconfinada incluye elementos estructurales parciales. Según el IDIGER, estas estructuras son consideradas rígidas y pueden romperse fácilmente en caso de sismos fuertes, aumentando el riesgo de daño estructural.

¿Cuáles localidades de Bogotá están más expuestas a daños ante un terremoto?

De acuerdo con el concejal Juan David Quintero y documentos técnicos citados, localidades como San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba presentan mayores niveles de exposición y vulnerabilidad ante un sismo. Además, sectores con suelos arcillosos y sedimentarios, sobre todo en Kennedy, podrían experimentar problemas graves como hundimientos y licuación del suelo, afectando la estabilidad de las edificaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.