Por: Portal Bogotá

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Este viernes 14 de agosto de 2026, varios sectores de Bogotá y municipios vecinos de Cundinamarca experimentan cortes de luz programados debido a labores de mantenimiento y mejoras en las redes de energía que ejecuta Enel Colombia. La compañía comunicó que estas interrupciones buscan optimizar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico, razón por la cual se intervienen distintas zonas de forma escalonada durante la jornada, de acuerdo con la información difundida por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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En cuanto a las localidades de Bogotá afectadas, se informa que los cortes se realizan en horarios y sectores específicos. En la localidad de Bosa, el barrio Betania suspende el servicio de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. Chapinero, por su parte, reporta cortes en el barrio Los Rosales entre 8:30 a. m. y 5:00 p. m. En Fontibón, el barrio Granjas de Techo se ve afectado desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Asimismo, Kennedy presenta interrupción en el barrio La Paz Bosa, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. Los Mártires —barrio Florida— se suma con suspensión desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. De igual forma, en Teusaquillo, tanto los barrios Florida como Gran América tendrán cortes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.; mientras que en Usaquén, el barrio Tibabita estará sin servicio de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Los municipios de Cundinamarca cercanos a la capital también registran cortes de luz según los datos reportados por la Alcaldía de Bogotá. En Zipaquirá, la afectación va de 8:15 a. m. a 5:30 p. m. en sectores determinados. En Funza, las veredas La Isla y Florida atraviesan la misma situación y franja horaria. Por su parte, en Chía, destaca la interrupción desde las 5:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en sectores como Altos de Yerbabuena, San José Yerbabuena, Rincón de Yerbabuena, Lagos de Yerbabuena y la vereda Yerbabuena.

Enel Colombia recomendó a los usuarios tomar medidas preventivas: aconseja desconectar los electrodomésticos para evitar daños por fluctuaciones, planificar actividades anticipando la interrupción, limitar la apertura de las neveras para conservar los alimentos, y autorizar —previa verificación de identidad— el ingreso del personal técnico. Ante cualquier inquietud sobre la legitimidad de los trabajadores, se puede validar llamando directamente a Enel Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá afectados por los cortes de luz del 14 de agosto de 2026?

Según la información oficial suministrada por la Alcaldía de Bogotá, los barrios afectados incluyen Betania (Bosa), Los Rosales (Chapinero), Granjas de Techo (Fontibón), La Paz Bosa (Kennedy), Florida (Los Mártires y Teusaquillo), Gran América (Teusaquillo) y Tibabita (Usaquén), con cortes en horarios específicos para cada uno.

¿Qué recomendaciones brinda Enel Colombia para enfrentar cortes de luz programados en Bogotá y Cundinamarca?

Enel Colombia sugiere a los ciudadanos proteger sus electrodomésticos desconectándolos, organizar sus actividades teniendo en cuenta la suspensión del servicio, evitar abrir repetidamente las neveras para conservar los alimentos y verificar la identidad de técnicos autorizados antes de permitir su ingreso durante las labores en las redes eléctricas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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