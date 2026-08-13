Por: Portal Bogotá

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En respuesta al reciente sismo que sacudió el departamento del Chocó el 10 de agosto, la Alcaldía Mayor de Bogotá activó una importante misión de apoyo técnico. A través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Bogotá coordina el desplazamiento de un grupo especializado de ingenieros civiles y arquitectos para evaluar la infraestructura afectada en la zona. Según lo comunicado oficialmente por la administración distrital, el director del IDU, Orlando Molano, confirmó que la iniciativa surgió a solicitud de la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, así como de los alcaldes de Quibdó e Istmina. La delegación, compuesta por 11 profesionales del IDU y 19 integrantes de Camacol regional Bogotá y Cundinamarca, se trasladará a Quibdó con el objetivo de realizar inspecciones visuales detalladas en edificaciones y en toda la infraestructura pública y privada impactada por el sismo.

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Orlando Molano subrayó que estos ingenieros y arquitectos no solo representan a Bogotá y su capacidad técnica, sino que consolidan una articulación entre el ámbito distrital, gremial y nacional, al sumarse a los equipos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y del Gobierno nacional ya presentes en la región. Estas acciones buscan entregar recomendaciones inmediatas sobre seguridad, estabilización y necesidades prioritarias tras el sismo, todo bajo los estándares del Distrito Capital. El director general del IDIGER, Guillermo Escobar Castro, precisó que este segundo grupo de especialistas reforzará las labores de valoración de daños, prestando especial atención a viviendas, infraestructura clave y espacios utilizados para la atención a la comunidad.

Además, Camacol Bogotá y Cundinamarca, que representa al gremio de la construcción en la región, se unió a la operación con una brigada propia. Edwin Chiriví, gerente de este gremio, destacó la importancia de sumar esfuerzos empresariales y técnicos para la atención y recuperación de las áreas afectadas. El despliegue conjunto de expertos muestra una reacción rápida y coordinada al llamado de solidaridad hecho por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien pidió el apoyo directo de la capital en una emergencia que, de acuerdo con sus palabras, afecta a todos los colombianos. El equipo permanecerá en la zona al menos hasta el siguiente martes, desarrollando inspecciones y preparando reportes para apoyar la pronta recuperación del Chocó tras el evento sísmico.

¿Qué labores específicas realizará el equipo de ingenieros de Bogotá en el Chocó tras el sismo?

El equipo de ingenieros y arquitectos de Bogotá se encargará de realizar inspecciones visuales en edificaciones e infraestructura pública y privada afectada en el Chocó, identificando daños en paredes, pisos, columnas y sistemas estructurales. Su tarea también incluye la valoración del grado de afectación, la emisión de recomendaciones inmediatas para seguridad y estabilización, y la elaboración de estrategias de recuperación temprana, de acuerdo con los estándares del Distrito Capital, según información del IDU y el IDIGER.

¿Quiénes conforman el grupo de expertos que apoya la evaluación pos-sismo en el Chocó?

La misión técnica está conformada por 11 ingenieros civiles y arquitectos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y 19 integrantes de Camacol regional Bogotá y Cundinamarca. Este grupo se suma a los cinco profesionales del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) ya presentes en el departamento. Asimismo, el despliegue cuenta con el respaldo del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá y la coordinación del Gobierno nacional y las autoridades locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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