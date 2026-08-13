Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a vivir una experiencia cultural única a través del taller ‘Tardes de folklore nariñense’, un espacio pensado para resaltar y fortalecer las expresiones dancísticas y patrimoniales del sur de Colombia, en especial del departamento de Nariño. De acuerdo con la información divulgada en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la actividad tendrá lugar en la Casona de la Danza, el viernes 21 de agosto de 2026 a las 3:00 p. m. La entrada es gratuita, pero es necesario inscribirse de manera previa para asegurar el cupo.

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La propuesta de Idartes se centra en el aprendizaje vivencial de ritmos y danzas tradicionales, permitiendo que quienes participen profundicen en las raíces culturales, costumbres e identidad de Nariño. Así, el taller asume la danza como más que una técnica: la concibe como herramienta para la construcción colectiva, el fortalecimiento del trabajo en equipo y la exaltación de la herencia andina. El objetivo es que el amor por la tradición y el patrimonio folklórico trascienda lo artístico y contribuya a crear realidades compartidas en la comunidad.

Durante las sesiones, las personas asistentes tendrán la oportunidad de adentrarse en el aprendizaje técnico e interpretativo de ritmos propios de la región sur del país, como el son sureño y el sanjuanito, así como otras manifestaciones de la zona andina. Asimismo, el taller propone una reflexión sobre la memoria cultural, orientada a valorar el significado de las costumbres y los elementos que componen el patrimonio material e inmaterial de Nariño. La dinámica también incluye ejercicios para fortalecer el trabajo colectivo, haciendo evidente el intercambio y la cooperación inherente a las prácticas tradicionales de danza.

Esta experiencia formativa estará guiada por Paola Romero, licenciada en Danzas Folklóricas Argentinas y Tango por la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, quien cuenta con una amplia trayectoria como bailadora, docente y directora artística en diversas agrupaciones folklóricas. Su conocimiento y experiencia aseguran una orientación especializada y enriquecedora para quienes participen.

El evento tendrá lugar en la Casona de la Danza de Bogotá, ubicada en la Carrera Primera #17-01, el viernes 21 de agosto de 2026, a partir de las 3:00 p. m. La entrada es gratuita con inscripción previa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa el son sureño y por qué es relevante en la cultura nariñense?

El son sureño es una de las expresiones rítmicas y dancísticas que se abordarán en el taller ‘Tardes de folklore nariñense’. Se destaca por ser parte fundamental del repertorio tradicional de la región andina del sur de Colombia, especialmente en Nariño. Su relevancia radica en que representa la memoria cultural, las costumbres y el sentido de pertenencia de las comunidades, funcionando como vehículo para la transmisión del patrimonio e identidad regional.

¿Cómo inscribirse al taller ‘Tardes de folklore nariñense’ en la Casona de la Danza?

Para asistir al taller ‘Tardes de folklore nariñense’ organizado por el Instituto Distrital de las Artes, usted debe realizar una inscripción previa. Este proceso es gratuito y garantiza la entrada a la actividad, que se desarrollará el 21 de agosto de 2026 en la Casona de la Danza, ubicada en Bogotá. La inscripción se hace en línea, según la invitación compartida por Idartes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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