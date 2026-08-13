Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Después del reciente sismo en Cali, la preocupación no solo se concentra en los daños visibles; también existe inquietud sobre el estado real de las edificaciones y la necesidad de análisis profundos que permitan asegurar la integridad de estas estructuras. De acuerdo con la información publicada por 90minutos.co y comunicada por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, regional Valle del Cauca, se lanzó una convocatoria dirigida a arquitectos, ingenieros civiles e ingenieros estructurales interesados en sumarse de manera voluntaria a la evaluación técnica de los inmuebles potencialmente afectados tras el movimiento telúrico.

Sigue a PULZO en Discover

La iniciativa, que se adelanta junto con la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali, responde a la importancia de inspeccionar con rigurosidad las edificaciones en riesgo. Los voluntarios serán los encargados de participar en la verificación estructural de viviendas y edificaciones que muestran señales de afectación, facilitando la identificación de daños, el riesgo de colapso y la urgencia de intervenciones técnicas. Según la convocatoria, la labor de estos profesionales no solo contribuye a mitigar el peligro, sino que también puede ser determinante para salvar vidas en medio de la emergencia.

Es importante destacar que la convocatoria tiene un carácter abierto: no es obligatorio estar afiliado a la Sociedad Colombiana de Arquitectos para hacer parte de las labores. El único requisito es ser profesional en las áreas de arquitectura o ingeniería afines y tener disposición voluntaria para integrarse a los equipos de evaluación. Los interesados deben diligenciar un formulario de inscripción dispuesto por la organización, al cual se puede acceder mediante un código QR publicado junto a la información oficial.

La Sociedad Colombiana de Arquitectos recalcó en su mensaje que "tu conocimiento puede proteger vidas", reforzando la relevancia y el impacto del trabajo interdisciplinario en la respuesta inmediata a situaciones de desastre. Así, arquitectos e ingenieros ponen su experiencia al servicio de Cali, aportando a la seguridad de sus habitantes y la preservación del patrimonio construido en este momento crítico.

¿Quiénes pueden inscribirse como voluntarios para la evaluación de edificaciones tras el sismo en Cali?

Según la convocatoria de la Sociedad Colombiana de Arquitectos regional Valle del Cauca, pueden participar arquitectos, ingenieros civiles e ingenieros estructurales, sin necesidad de pertenecer a la organización. Solo se les exige que sean profesionales en estos campos y que tengan la disposición voluntaria para prestar apoyo en la verificación técnica de edificaciones afectadas por el sismo.

¿Por qué es importante la evaluación técnica de las edificaciones después de un sismo?

La revisión profesional de las estructuras permite identificar posibles daños ocultos, detectar riesgos de colapso y priorizar las intervenciones necesarias. De acuerdo con la información difundida, estas evaluaciones técnicas son fundamentales para garantizar la seguridad de los ocupantes y tomar decisiones informadas durante la atención de una emergencia, como la vivida recientemente en Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.