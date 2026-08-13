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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tomó una decisión significativa que afecta a los contribuyentes ubicados en las zonas golpeadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Mediante dos proyectos de decreto publicados para comentarios ciudadanos, la entidad estableció un nuevo calendario tributario, contemplando prórrogas para la declaración de renta y otras obligaciones, con el propósito de facilitar el cumplimiento tras la declaratoria de calamidad, como lo informó la propia DIAN.

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Esta medida transitoria beneficia tanto a personas naturales como a sucesiones ilíquidas domiciliadas en los municipios afectados. Se destacan las seccionales del Valle del Cauca, con cobertura especial para contribuyentes de Cali, Palmira, Tuluá y Buenaventura, además de municipios adscritos a las seccionales de Pereira, Armenia, Manizales, Quibdó y Popayán. De acuerdo con la DIAN, también se extiende el beneficio a quienes deban presentar su declaración de renta por primera vez y se inscriban en el Registro Único Tributario (RUT), siempre que su domicilio corresponda a las zonas impactadas.

El nuevo cronograma establece que la fecha límite para presentar la declaración de renta dependerá de los dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT), excluyendo el dígito de verificación. Los vencimientos se distribuyen entre finales de octubre y el 13 de noviembre de 2026, comenzando con los NIT terminados en 01 y 02 el 27 de octubre y finalizando con 25 y 26 el 13 de noviembre. Por ejemplo, quienes tengan un NIT terminando en 03 o 04 podrán cumplir con la obligación tributaria hasta el 28 de octubre.

En cuanto a las obligaciones de retención en la fuente, la DIAN autorizó a agentes de retención y autorretenedores domiciliados en municipios afectados que la declaración mensual correspondiente a julio de 2026 se presente y pague en las fechas previstas para agosto. Se eliminan así intereses moratorios y sanciones por estos aplazamientos; los nuevos vencimientos inician el 9 de septiembre para los NIT terminados en 1 y cierran el 22 de septiembre para aquellos con terminación en 0. Sin embargo, la entidad resaltó que estas modificaciones no aplican para grandes contribuyentes y que los demás plazos continúan conforme al calendario original.

La DIAN enfatizó que los proyectos de decreto aún están sujetos a cambios, por lo que los contribuyentes deben mantenerse informados sobre la emisión de regulaciones definitivas. Resulta fundamental que quienes residan en municipios cobijados por la medida verifiquen la terminación de su NIT para identificar la nueva fecha que les corresponde, garantizando así el cumplimiento adecuado de sus deberes fiscales tras la emergencia.

¿Cuáles son las nuevas fechas para presentar la declaración de renta en zonas afectadas por el sismo?

Las nuevas fechas son escalonadas y dependen de los dos últimos dígitos del NIT, sin incluir el dígito de verificación. Los vencimientos inician el 27 de octubre para los NIT terminados en 01 y 02, y concluyen el 13 de noviembre para los terminados en 25 y 26, según información oficial de la DIAN. Consultar el cronograma es esencial para cumplir con las obligaciones tributarias en los plazos correctos.

¿A quiénes aplica el aplazamiento de obligaciones tributarias por la emergencia del 10 de agosto de 2026?

El aplazamiento cobija a personas naturales, sucesiones ilíquidas, agentes de retención y autorretenedores cuyos domicilios fiscales, al 10 de agosto, estaban en las zonas que la DIAN incluyó en la medida, lo cual abarca municipios de varias seccionales, principalmente del Valle del Cauca. No aplica para grandes contribuyentes ni fuera de los municipios estipulados en los proyectos de decreto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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