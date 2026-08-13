Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

En medio de la angustia y el dolor que ha dejado el reciente terremoto en el Valle del Cauca, una acción solidaria logra conmover y dar aliento a decenas de personas afectadas por la emergencia. Según información entregada por Noticiero 90 Minutos, en el barrio Capri, ubicado al sur de Cali, rescatistas y voluntarios lograron salvar con vida a una perrita de 9 años que permanecía entre los escombros. El animal, identificado y esperado por algunos habitantes del sector, se ha transformado en un símbolo de esperanza, pues las autoridades han indicado que es muy bajo el número de animales rescatados vivos hasta el momento.

Sigue a PULZO en Discover

El rescate de la perrita ha sido recibido con gran alegría por voluntarios y vecinos, quienes ven reflejada en este hecho la persistencia de la vida incluso en medio del desastre. No obstante, la situación en la zona sigue siendo compleja, especialmente para los animales afectados por el movimiento telúrico. La Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali han desplegado una estrategia de atención integral, cuyo centro operativo es el Centro de Bienestar Animal. Allí, actualmente, se cuenta con el apoyo de 196 voluntarios y cinco clínicas veterinarias que atienden de forma exclusiva a perros, gatos y otros animales rescatados de los escombros.

Las autoridades insisten en que la ciudadanía tiene un papel relevante en la protección de estos animales. Para ello, han facilitado líneas de reporte y atención: la línea telefónica 310 637 0614, el correo electrónico denunciasproteccionanimal@valledelcauca.gov.co y la atención directa en la sede del Centro de Bienestar Animal en Cali, ubicada en la carrera 56 #7 Oeste-445, con teléfono 320 7689515.

Además, resaltan la necesidad urgente de donaciones de insumos médicos como medicamentos, líquidos para hidratación, catéteres, vitaminas y analgésicos como ketoprofeno o meloxicam, así como alimento, todo destinado a refugios no solo en Cali, sino en municipios afectados como Jamundí, Palmira y Tuluá. La solidaridad se convierte en un recurso fundamental para salvar a estos seres que no pueden pedir ayuda por sí mismos, en tanto la tragedia requiere el esfuerzo y compromiso de toda la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el rescate de la perrita de 9 años en el barrio Capri tras el terremoto?

El rescate sucedió en el barrio Capri, al sur de Cali, cuando los voluntarios y rescatistas localizaron a una perrita de 9 años atrapada entre los escombros producto del terremoto. Este acto, relatado por Noticiero 90 Minutos, destaca no solo por ser uno de los pocos rescates con vida de animales, sino por la emoción y alivio que provocó en la comunidad local, quienes reconocieron de inmediato al animal y celebraron su supervivencia.

¿Qué insumos se necesitan para ayudar a los animales afectados por el terremoto en Cali?

De acuerdo con la información oficial, se requieren con urgencia medicamentos básicos, líquidos para hidratación, catéteres, vitaminas y analgésicos como ketoprofeno y meloxicam, además de alimentos para distribuir en refugios de Cali y municipios cercanos como Jamundí, Palmira y Tuluá. La atención y los donativos de la comunidad son determinantes para dar respuesta a la emergencia que viven los animales sobrevivientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z