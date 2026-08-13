Por: EL PILON SA

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El terremoto ocurrido en Colombia el lunes 10 de agosto dejó un saldo trágico de 273 personas fallecidas, más de 3.800 heridos y 377 desaparecidos. Además de esta grave afectación humana, el sismo ha tenido un profundo impacto sobre la infraestructura, especialmente en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. Los daños materiales no solo representan la destrucción de edificaciones, sino también una amenaza directa para la economía local y la estabilidad de miles de familias en las regiones golpeadas.

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De acuerdo con datos de Confecámaras, la Red de Cámaras de Comercio, en los cinco departamentos priorizados —Chocó, Quindío, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas— se encontraban establecidas 269.786 empresas antes del terremoto. De estas, 250.628 son microempresas, lo que equivale al 93 % del tejido empresarial. Este dato revela la predominancia de pequeños negocios con pocas reservas financieras, que enfrentan grandes obstáculos cuando se trata de recuperarse tras una emergencia de gran magnitud.

El sismo representa, además, un reto considerable para el empleo en las zonas afectadas. Las empresas ubicadas en estos municipios suman 1.396.020 empleos formales, y fueron identificados 237.774 establecimientos. Una eventual interrupción prolongada en su funcionamiento podría disminuir los ingresos de miles de trabajadores, así como frenar la recuperación económica de las familias que dependen de estos empleos, advierte Confecámaras.

El mayor peso empresarial se ubica en las cámaras de comercio de Cali, Pereira, Manizales y Armenia. Estos territorios concentran en conjunto 189.754 empresas y 1.152.119 empleos formales, representando el 70 % de las empresas y el 83 % de los puestos de trabajo de las áreas estudiadas por la Red de Cámaras de Comercio. En cuanto a los sectores económicos más afectados, el comercio ocupa el primer lugar, seguido de servicios, industria manufacturera y actividades profesionales y técnicas.

Chocó y Buenaventura, por su parte, muestran la menor densidad empresarial con apenas 16 y 21 empresas por cada 1.000 habitantes, respectivamente. Esta baja concentración señala una mayor vulnerabilidad de su tejido productivo. Frente a este panorama, Confecámaras ha implementado un proceso de caracterización para que empresarios reporten los daños sufridos, ayudando a identificar necesidades y facilitar medidas de recuperación. Si bien la atención a las víctimas sigue siendo prioritaria, la reactivación de los negocios será clave para el futuro económico de estos territorios.

¿Cuáles son los sectores económicos más afectados tras el terremoto en Colombia?

Según Confecámaras, el sector comercio es el que concentra la mayor cantidad de empresas en las regiones afectadas, seguido de servicios, industria manufacturera y actividades profesionales y técnicas. Esto implica que el impacto del terremoto podría sentirse en la oferta de productos, servicios esenciales y el empleo que dependen de estos sectores.

¿Cómo afecta la vulnerabilidad del tejido empresarial en Chocó y Buenaventura tras el sismo?

La baja densidad empresarial en Chocó y Buenaventura, con solo 16 y 21 empresas por cada 1.000 habitantes respectivamente, refleja una mayor fragilidad económica. Esta escasez de empresas incrementa la dificultad para recuperarse después de la emergencia, ya que hay menos opciones para sostener empleos y reactivar la economía local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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