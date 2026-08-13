Por: Noticiero 90 minutos

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En respuesta a la emergencia que ha afectado a varias familias en el Valle del Cauca, Fundautónoma ha lanzado una campaña enfocada en recolectar ayudas y ofrecer acompañamiento a quienes atraviesan situaciones complejas, de acuerdo con información de Noticiero 90 Minutos. La estrategia se fundamenta en dos pilares: la recepción de donaciones materiales y económicas, junto con la prestación de atención psicosocial gratuita para la comunidad.

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Según detalla el medio, las instalaciones de Fundautónoma se convirtieron en un centro de acopio para quienes deseen asistir a las familias damnificadas. Allí se está recibiendo una amplia variedad de donaciones, que van desde alimentos no perecederos y elementos de aseo hasta colchonetas, cobijas y otros artículos esenciales para mejorar el bienestar de las personas afectadas. Además, la fundación ha abierto la posibilidad de realizar aportes económicos, los cuales serán utilizados para ampliar la cobertura de la ayuda y responder de manera más efectiva ante las necesidades urgentes que enfrentan los habitantes de la zona.

La invitación de Fundautónoma, recogida por Noticiero 90 Minutos, es a que cada persona confirme su compromiso de acuerdo con sus capacidades y recursos disponibles, poniendo énfasis en que incluso las contribuciones pequeñas pueden significar un cambio relevante en la vida de quienes perdieron parte de su patrimonio o se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Paralelamente, la fundación también habilitó un espacio de atención psicosocial gratuita, cuyo propósito es que cualquier miembro de la comunidad encuentre un lugar seguro para conversar, recibir orientación y acceder a herramientas psicológicas adecuadas para afrontar las circunstancias adversas que dejaron los recientes acontecimientos. La atención está dirigida a toda persona que sienta la necesidad de este tipo de acompañamiento, promoviendo así el bienestar y la salud mental en momentos de crisis.

Para quienes deseen respaldar esta iniciativa solidaria, las donaciones pueden ser entregadas presencialmente en la sede de Fundautónoma, ubicada en la Cra. 28B #72Y-09, Poblado 2, en un horario que va de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. Las personas interesadas en obtener más detalles sobre el proceso de donación o la atención psicosocial, pueden comunicarse directamente con Silvia Buriticá a los números 315 999 22 80 y 318 817 00 77, o escribir al correo coordinadodh@fundautonoma.orgulloso.

La campaña subraya la importancia de la solidaridad y el apoyo comunitario como vías para devolver la esperanza y la dignidad a quienes hoy lo necesitan, según relatan las fuentes consultadas.

¿Qué tipo de donaciones recibe Fundautónoma para apoyar a las familias afectadas?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, Fundautónoma recibe alimentos no perecederos, elementos de aseo, colchonetas, cobijas y otros artículos que aporten al bienestar de las familias. También acepta contribuciones económicas que permiten fortalecer la atención y convertir las donaciones en ayudas específicas para quienes atraviesan dificultades.

¿En qué consiste la atención psicosocial gratuita que ofrece Fundautónoma tras la emergencia?

La atención psicosocial gratuita brindada por Fundautónoma busca ofrecer un espacio seguro para que cualquier persona de la comunidad converse, reciba orientación y acceda a apoyo profesional que le ayude a sobrellevar situaciones difíciles. Está disponible para todos los interesados y forma parte de la campaña de ayuda tras la emergencia en el Valle del Cauca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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