Por: Portal Bogotá

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Entre el 14 y el 17 de agosto de 2026, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis será escenario de la Quinta Exposición Bonsái, un evento destacado para los amantes de la naturaleza, el arte y la cultura en la capital. De acuerdo con la información oficial difundida en bogota.gov.co, la muestra cuenta con la colaboración de la Asociación de Bonsái Colombiano y propone una inmersión profunda en el mundo de los árboles en miniatura, no solo como objetos decorativos, sino como manifestaciones de paciencia, observación y profundo vínculo con el entorno natural.

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La exposición ofrecerá durante los cuatro días una programación variada que busca educar, entretener y sensibilizar a los visitantes de todas las edades. Se exhibirán treinta especies de bonsáis y quienes asistan podrán descubrir los diferentes estilos, técnicas de cultivo y diseño, así como conocer la historia y evolución de la práctica del bonsái. Las actividades van desde recorridos pedagógicos y talleres prácticos sobre diseño y mantenimiento, hasta charlas sobre la importancia de las macetas y demostraciones de cerámica aplicada al bonsái.

Cada jornada tiene un enfoque distinto. El viernes 14 de agosto se inaugura la exposición con actividades teórico-prácticas en el túnel de propagación, ceremonias, ilustración y manifestaciones artísticas como mandalas y presentaciones musicales. El sábado 15, el programa privilegia el contacto directo con la naturaleza, incluidas clases abiertas y recorridos patrimoniales, y prácticas como el bonseki, técnica ancestral japonesa de paisajismo en miniatura. El domingo 16 se destaca la experiencia inmersiva 'Vive el bonsái', enfocada en el bienestar a través de la meditación, junto con talleres específcos para niños y escritura de haikus, breves poemas japoneses inspirados en la naturaleza.

El lunes 17 de agosto cierra la exposición con más talleres prácticos sobre diseño y cuidados básicos del bonsái, conversaciones sobre la elección de macetas y rutas ecológicas que ponen en valor especies patrimoniales y el paisajismo como arte viviente. De acuerdo con la información publicada, el ingreso a todas las actividades requiere el pago de la tarifa general de acceso al Jardín Botánico, definida en 18.000 pesos.

La programación completa y detalles adicionales pueden consultarse directamente en los canales oficiales del Jardín Botánico de Bogotá y su cuenta de Instagram. El evento refuerza el compromiso de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ con la sostenibilidad ambiental y la divulgación cultural en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades más destacadas de la Quinta Exposición Bonsái en el Jardín Botánico de Bogotá?

Entre las actividades principales se encuentran los talleres prácticos sobre técnicas de bonsái, recorridos especializados sobre especies y estilos, charlas sobre diseño y mantenimiento, actividades artísticas, creación de macetas y espacios para niños, como también experiencias de meditación inspiradas en esta práctica milenaria.

¿Qué significa la técnica de bonseki en el contexto del bonsái?

La técnica de bonseki, mencionada en la exposición, consiste en la creación de paisajes en miniatura utilizando arena, piedras y elementos naturales; su intención es recrear escenas naturales dentro de bandejas, complementando el arte del bonsái y ampliando las formas de expresión a través de la naturaleza en miniatura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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