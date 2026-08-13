Por: EL PILON SA

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El balneario Hurtado, uno de los principales atractivos turísticos de Valledupar, afrontará un cierre temporal a partir del martes 18 de agosto de 2026, como parte de un plan de recuperación y protección de la ronda hídrica del río Guatapurí. Esta decisión forma parte de las acciones delineadas en el Decreto 0675, firmado el 12 de agosto por el alcalde Ernesto Orozco Durán, de acuerdo con lo informado por Félix Valera, secretario de Gobierno Municipal, al diario El Pilón.

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La primera jornada de intervención está programada entre el martes 18 y el viernes 21 de agosto. Durante estos días, quedará completamente prohibido el ingreso de visitantes, las actividades de baño y natación, la permanencia en las playas y cualquier otro uso recreativo dentro del área delimitada entre el Monumento a la Sirena y el puente peatonal del balneario, de acuerdo con el detalle proporcionado por la administración municipal.

La jornada de cierre y trabajos fue programada entre semana, buscando no afectar de manera directa a los comerciantes y trabajadores que dependen del flujo turístico habitual del fin de semana. Tal como precisó Valera, “lo que se avance es para no perjudicar a los comerciantes el fin de semana y se retoma, si es necesario, el día lunes”. Esta distribución de las jornadas busca atenuar el impacto económico y social de la medida sobre quienes laboran en el sector.

El proceso de intervención podría extenderse hasta 15 días hábiles, según el mismo decreto municipal. Aunque al inicio solo se contempla un cierre de cuatro días, el documento oficial prevé hasta tres fases de cinco días hábiles, dependiendo del avance técnico y las necesidades de estabilización, recuperación ecológica y seguridad que determinen tanto la Alcaldía como los organismos responsables. La reapertura dependerá de los conceptos técnicos autorizados por las entidades competentes tras finalizar las obras.

Durante el cierre, únicamente tendrán permitido el ingreso los funcionarios públicos, contratistas, autoridades de control, Policía Nacional, organismos de socorro e integrantes de los equipos técnicos debidamente acreditados por la Alcaldía y la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), además de entidades judiciales que deban atender funciones en la zona. Para controlar el cumplimiento de la restricción, la Secretaría de Gobierno coordinará la señalización y la vigilancia, y quienes infrinjan la prohibición enfrentarán multas de hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, conforme advierte el decreto analizado por El Pilón.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué cerrarán temporalmente el balneario Hurtado en Valledupar?

El cierre temporal del balneario Hurtado responde a la necesidad de ejecutar obras que buscan la recuperación y protección de la ronda hídrica del río Guatapurí. Según lo informado por la Alcaldía de Valledupar y recogido por El Pilón, la intervención pretende mejorar la seguridad, la estabilidad y la conservación ecológica de la zona, lo que implica restringir el acceso y uso recreativo mientras se adelantan estos trabajos técnicos.

¿Cuánto tiempo estará cerrado el balneario Hurtado y quiénes pueden ingresar?

El Decreto 0675 establece que el cierre puede prolongarse hasta 15 días hábiles, ejecutados en fases de cinco días cada una, dependiendo del avance de las obras. Durante este periodo, solo podrán ingresar al balneario funcionarios públicos, contratistas, personal técnico y autoridades como la Policía Nacional o entidades judiciales debidamente autorizados. La reapertura solo se dará cuando se tenga la certificación de condiciones óptimas de seguridad y recuperación ecológica.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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