El Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, la tradición más importante del Huila, es una de las fiestas más famosas del sur del país. Año a año más de 300.000 visitantes llegan al departamento para vivir de primera mano la tradición viva del bambuco, un ritmo musical que mueve a los huilenses durante todo el año.

Sigue a PULZO en Discover

La versión 65 del festival este 2026 fue exitosa. Los jueces del Reinado Nacional del Bambuco dieron como nueva ganadora a Bailey Sersland, nacida en Estados Unidos y con mamá huilense.

“Llegaron más de 300.000 personas a nuestro departamento. Esta versión 65 en su parte folclórica fue mucho mejor que las versiones anteriores. Hay un esfuerzo grande. […] Todas las regiones tuvieron presencia. Esa presencia se traduce en el empoderamiento de nuestro festival. “, contó en rueda de prensa Rodrigo Villalba, gobernador del Huila.

Cuando se trata de fiestas de orden nacional, las recomendaciones para sacarles provecho se vuelven vitales. Quienes quieran visitar el Huila durante estas festividades deben atender las recomendaciones más vitales para disfrutar adecuadamente de las fiestas.

Lee También

Festival del Bambuco: recomendaciones turísticas

Hospedaje: reserve con suficiente anticipación su hospedaje, ya que encontrarlo durante los días del festival es complejo. Se recomienda que al menos un mes antes usted ya sepa en dónde va a pasar las noches del festival.

reserve con suficiente anticipación su hospedaje, ya que encontrarlo durante los días del festival es complejo. Se recomienda que al menos un mes antes usted ya sepa en dónde va a pasar las noches del festival. Planes: dentro de las actividades más recomendadas para estas fiestas están: Encuentro Municipal de Música Campesina. Feria Artesanal Ana María Bernal Vanegas. Velada de Elección y Coronación Certamen Popular del

Bambuco 2026. Encuentro Municipal de Rajaleñas infantil, juvenil, adulto y

encuentro de la Hojita. Velada de Elección y Coronación de la Reina Departamental

del Bambuco 2026. Encuentro Departamental de Danzas “Cesar Marino Andrade”. Tradicional Desfile de Chivas “Jorge Helí Charry Avilés”. Muestra Folclórica de las Candidatas al Reinado Nacional del

Bambuco. Desfile Acuático de las Candidatas al Reinado Nacional del

Bambuco 2026. Desfile en traje típico “Un homenaje al folclor Colombiano” y

traje de baño de las Candidatas al Reinado Nacional del

Bambuco 2026. Presentación de Grupos de Danzas Nacionales e

Internacionales. Gran Desfile Folclórico “Maruja Fernandez de Giraldo“ y

Cabalgata Velada de Elección y Coronación de la Reina Nacional del

Bambuco 2026

dentro de las actividades más recomendadas para estas fiestas están:

Además, es importante destacar que la mayoría de conciertos que se dan en el Festival del Bambuco son de carácter gratuito, en el espacio denominado ‘Calle del Festival’, a donde llegan diferentes artistas nacionales e internacionales para deleitar a los asistentes.

Horarios: para un buen disfrute de las fiestas, procure llegar con una hora de anticipación a los eventos masivos, como desfiles, conciertos y eventos específicos del reinado.

¿Cuál es la programación del Festival del Bambuco 2026?

Año a año, el Festival modifica su programación en su página web oficial: https://corposanpedro.org/

¿Quién es la reina actual del bambuco?

Este año la ganadora del certamen nacional e internacional fue la estadounidense Bailey Almeida Sersland, quien tiene ascendencia huilense por parte de su mamá.

La reina actual se propuso como objetivo para este año como embajadora huilense del bambuco internacionalizar esta cultura y darle mucha más visibilidad en el mercado turístico internacional.

“Estaba aquí desde enero, preparándome, aprendiendo más de nuestra cultura para hacer un trabajo muy bueno, para este festival, yo sé que lo voy a hacer y sé que me soltaré un poquito más y me ayudará a expresar todo lo que quiero transmitir. Quiero dar a conocer este festival en todo el mundo”, señalo en rueda de prensa Sersland.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).