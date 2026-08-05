Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Un presunto caso de violencia intrafamiliar ha causado consternación en el municipio de Pitalito, Huila, luego de que se difundiera un video en el que un hombre agrede físicamente a una mujer, quien sería su pareja sentimental, en la vía que comunica esta localidad con el corregimiento de Bruselas. El hecho, ocurrido el 3 de agosto de 2026, fue presenciado por una niña de aproximadamente tres años, supuestamente hija de la pareja involucrada, lo que agravó la indignación entre los habitantes y generó un amplio rechazo en redes sociales.

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Según información proporcionada por medios locales y confirmada por las autoridades, el episodio fue grabado por un testigo que se encontraba en el lugar. La rápida circulación de las imágenes en diferentes plataformas digitales despertó la preocupación ciudadana y la exigencia de respuestas rápidas por parte de las autoridades competentes. La presencia de la menor durante el suceso aumentó la gravedad atribuida al acontecimiento y motivó a la comunidad a reclamar medidas de protección tanto para la mujer afectada como para la niña, de acuerdo con declaraciones de usuarios en redes sociales y medios de la región.

Luego de la publicación del video, la Policía inició las gestiones necesarias para identificar y ubicar al presunto agresor en Pitalito y el corregimiento de Bruselas, tal como reportaron fuentes locales. Las autoridades hicieron un llamado público para que la situación sea denunciada formalmente ante los organismos competentes; este paso es fundamental para activar las rutas institucionales de apoyo, adelantar la investigación y establecer responsabilidades penales, según comunicó la Policía. Además, las instituciones deben determinar las circunstancias exactas en que sucedieron los hechos, evaluar la situación de riesgo de la mujer y garantizar la protección integral de la menor que fue testigo directo de la agresión.

El video que circuló en plataformas será un elemento clave en la investigación, pues ofrece evidencia visual que, tras ser autenticada y complementada con testimonios, podría ayudar a identificar al agresor y definir si existió el delito de violencia intrafamiliar u otra conducta sancionable, información que corroborarán la Fiscalía y otras entidades oficiales. No obstante, también se recomendó evitar la divulgación de datos que permita identificar a la mujer o a la menor, debido a los riesgos de una mayor exposición y afectación para ellas. Hasta el momento, no se ha reportado públicamente la captura del implicado, y el caso permanece bajo el seguimiento de las autoridades de Pitalito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la última información sobre la búsqueda del hombre señalado por violencia intrafamiliar en Pitalito?

De acuerdo con lo informado por medios locales y autoridades, la Policía continúa en la búsqueda del hombre implicado tanto en el municipio de Pitalito como en el corregimiento de Bruselas. Hasta ahora, no se ha confirmado su captura ni su paradero, manteniéndose el caso bajo seguimiento y abierta la investigación oficial.

¿Por qué es clave el video difundido en redes sociales para la investigación del caso de Pitalito?

El video representa una prueba relevante porque documenta parte de los hechos y podría facilitar la identificación del presunto agresor. Sin embargo, las autoridades como la Fiscalía deberán confirmar la autenticidad del material y complementar la investigación con otros testimonios, evitando la exposición adicional de la víctima y la menor involucrada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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