Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El parque PANACA anunció que reabrirá sus puertas al público desde el sábado 15 de agosto de 2026, después de haber realizado una exhaustiva revisión técnica a raíz del reciente terremoto que afectó varias zonas del país. Esta decisión llega luego de una evaluación detallada en la que participaron ingenieros, calculistas y especialistas en diferentes áreas, quienes analizaron el estado general de la infraestructura, así como las condiciones operativas y de seguridad del parque, según lo informó la administración de PANACA, citado por El Diario.

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De acuerdo con PANACA, durante los días posteriores al sismo se llevó a cabo una inspección profunda que abarcó no solo las estructuras visibles, sino también otros elementos fundamentales para garantizar el adecuado funcionamiento y la seguridad del lugar. Gracias a este análisis, se pudo establecer que no se presentaron daños estructurales graves que pusieran en riesgo la integridad de visitantes, trabajadores o animales. Las afectaciones encontradas, según el informe oficial, fueron de carácter menor y se atendieron antes de tomar la decisión de reabrir las puertas del parque.

La suspensión temporal de actividades fue asumida como una medida preventiva mientras se verificaba la magnitud de los posibles impactos del movimiento telúrico, acción que buscaba asegurar que todas las áreas del parque estuvieran listas y en condiciones óptimas para operar con normalidad. Antes de confirmar la fecha de reapertura, la administración de PANACA subrayó que se implementaron acciones adicionales para reforzar la seguridad y tranquilidad de quienes acudan nuevamente a sus instalaciones.

La reapertura oficial quedó agendada para el sábado 15 de agosto de 2026, a partir de las 10:00 de la mañana, momento en el que el parque invita a turistas, familias y visitantes en general a retomar sus planes y volver a disfrutar de las actividades relacionadas con la vida rural, la naturaleza y el contacto con los animales. PANACA expresó su agradecimiento a la comunidad, aliados y visitantes por la comprensión mostrada durante los días de cierre y destacó la importancia de retornar progresivamente a la normalidad en uno de los destinos turísticos más reconocidos de la región.

¿Por qué PANACA cerró temporalmente sus puertas tras el terremoto?

PANACA suspendió sus operaciones de manera preventiva para realizar una revisión integral de su infraestructura después del terremoto, evaluando tanto la seguridad estructural como las condiciones operativas, lo que permitió garantizar la protección de visitantes, trabajadores y animales antes de reabrir.

¿Qué medidas implementó PANACA para garantizar la seguridad al reabrir?

Según información oficial, PANACA aplicó una inspección técnica acompañada por ingenieros y especialistas, atendió todos los aspectos identificados durante la revisión y tomó acciones dirigidas a fortalecer la seguridad en sus instalaciones, asegurando que todo estuviera en condiciones óptimas para recibir visitantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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