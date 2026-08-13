Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) decidió posponer toda la programación de sus competencias del fin de semana debido al terremoto que sacudió diferentes regiones de Colombia. Según informó la entidad, esta medida fue adoptada tras evaluar los impactos de la emergencia y considerando la seguridad tanto de quienes participan directamente en los eventos deportivos como del público en general. La Dimayor aclaró que las actividades deportivas se retomarán a partir del 19 de agosto, aunque sus horarios y partidos serán confirmados próximamente, de acuerdo con el estado de las ciudades y escenarios tras la emergencia.

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Dentro de sus explicaciones, la Dimayor argumentó que el mantenimiento del calendario futbolístico implica un gran impacto socioeconómico. La organización hizo hincapié en que el fútbol no solo es un espectáculo deportivo, sino también una fuente de trabajo para miles de personas. Entre quienes dependen de este sector se encuentran trabajadores de los clubes, empleados de los estadios, vendedores ambulantes, comerciantes, transportadores, periodistas, equipos logísticos y empresas de servicios. Además, muchas familias basan su sustento diario en los ingresos ligados a los partidos, lo que resalta la importancia de habilitar las fechas en las sedes que cumplan con las condiciones necesarias para operar.

La Dimayor también anunció que los estadios de aquellas ciudades donde sea posible llevar a cabo los partidos funcionarán como centros de acopio y recepción de ayuda para los damnificados. De acuerdo con el comunicado, se habilitarán estos espacios para recolectar alimentos, elementos de primera necesidad y donaciones económicas dirigidas a las comunidades más impactadas por el sismo. Así, aficionados, empresas y ciudadanos podrán sumarse a la solidaridad, llevando sus aportes directamente a los puntos dispuestos en los escenarios deportivos.

Finalmente, la propia Dimayor y los 36 clubes profesionales del país acordaron entregar una donación económica colectiva para contribuir específicamente a la reconstrucción de las zonas afectadas. La entrega de este dinero se realizará a través de una entidad seleccionada por brindar garantías sobre la transparencia en su manejo y uso. Con este paso, la Dimayor busca reafirmar que el fútbol colombiano puede ser también un vehículo de apoyo social en momentos difíciles, más allá de su papel tradicional en el entretenimiento.

¿Por qué la Dimayor aplazó la programación del fútbol colombiano por el terremoto?

La Dimayor optó por aplazar la programación debido a la emergencia ocasionada por el terremoto, priorizando la seguridad de todos los involucrados y evaluando los efectos en las diferentes ciudades. Esta decisión permite reorganizar los eventos de acuerdo con las condiciones de cada escenario, buscando minimizar los riesgos y colaborar con las comunidades afectadas.

¿Cómo apoyarán los estadios y los clubes de fútbol a los damnificados por el terremoto en Colombia?

Según la Dimayor, los estadios en las ciudades donde se jueguen partidos funcionarán como puntos para recibir donaciones de alimentos, artículos de primera necesidad y aportes económicos. Además, la Dimayor y los clubes profesionales harán una donación económica, a ser administrada por una entidad responsable para asegurar su uso adecuado en la reconstrucción de las zonas más impactadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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