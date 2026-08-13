Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Alias ‘Max Max’, identificado como Dubán Ramiro Castillo Cortés, era uno de los principales explosivistas de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país. La Fuerza Pública abatió a este cabecilla durante una operación llevada a cabo en la vereda La Cabaña, una zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. Así lo anunciaron el presidente Abelardo De La Espriella junto al ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, quienes destacaron la importancia de esta acción en la lucha contra los grupos armados ilegales.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el Gobierno, Castillo Cortés tenía cerca de diez años de participación en actividades criminales dentro del Bloque Occidental Jacobo Arenas y la estructura Jaime Martínez. Ambas facciones son señaladas por pertenecer a las disidencias que operan bajo el mando de alias Iván Mordisco. En su trayectoria, ‘Max Max’ asumió un papel clave como instructor en la fabricación y manejo de explosivos, entrenando a otros integrantes para fortalecer la capacidad armada de estas estructuras.

La gravedad de sus acciones se evidencia en los ataques violentos ocurridos recientemente en el suroccidente colombiano, hechos por los que las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $500 millones de pesos por información que permitiera dar con su paradero. Según detalló Abelardo De La Espriella, a Castillo Cortés se le atribuyen atentados como el registrado el 10 de junio de 2025, cuando se perpetraron ataques contra estaciones de Policía en Cali. Además, fue vinculado con el atentado del 25 de agosto de 2025 contra la base aérea Marco Fidel Suárez y con una acción ocurrida el 9 de octubre en la subestación de Policía de Robles, también en Jamundí. Otros hechos señalados incluyen el ataque del 16 de diciembre de 2025 contra la subestación de Policía de Buenos Aires, Cauca, y dos incidentes de abril de 2026: uno contra el Batallón Pichincha, que ocasionó daños a civiles y la quema de un bus escolar, y otro en la vía Panamericana, en el sector del túnel de Cajibío, Cauca.

El presidente De La Espriella enfatizó que “este bandido Max Max no volverá a hacer daño, no volverá a atentar contra el pueblo colombiano”. Además, reafirmó el compromiso del Gobierno en respaldar las acciones de la Fuerza Pública para enfrentar a las estructuras armadas ilegales en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Dubán Ramiro Castillo Cortés, alias ‘Max Max’, en las disidencias de las Farc?

Dubán Ramiro Castillo Cortés, conocido como alias ‘Max Max’, era señalado por el Gobierno como el principal experto en explosivos del Bloque Occidental Jacobo Arenas y la estructura Jaime Martínez, facciones de las disidencias de las Farc bajo el mando de Iván Mordisco. Tenía una trayectoria de cerca de diez años, no solo planeando atentados, sino también formando a otros miembros en el manejo de explosivos.

¿De qué atentados responsabilizan a alias ‘Max Max’ según el Gobierno?

El presidente Abelardo De La Espriella vinculó a alias ‘Max Max’ con varios ataques entre 2025 y 2026, incluidos atentados contra estaciones de Policía en Cali, la base aérea Marco Fidel Suárez, subestaciones de Policía en Robles y Buenos Aires (Cauca), y ataques en abril de 2026 que afectaron tanto a militares como a civiles, como la incineración de un bus escolar y explosiones en la vía Panamericana.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.