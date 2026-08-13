Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La sopa con patacón es un plato tradicional que mezcla ingredientes típicos del altiplano cundiboyacense y otras regiones productoras del país, como Antioquia, Arauca, Quibdó y Valle del Cauca. Su preparación, según El Espectador, inicia calentando agua en una olla a fuego medio e incorporando ajo, cebolla larga, pimentón, tallos de cilantro y dos tipos de carne. Al romper el hervor, se suma la zanahoria para cocinar durante quince minutos adicionales, etapa tras la cual se agregan las papas.

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En paralelo, los patacones se preparan friendo trozos de plátano verde hasta dorarlos. Luego se aplanan sobre una superficie y se regresan al aceite para una segunda fritura, lo que les otorga una textura crujiente. Una vez listos, los patacones se incorporan a la sopa junto a las carnes y las verduras, permitiendo una cocción de cinco minutos antes de servir. Para la presentación, se rectifica la sal y se decora con cilantro finamente picado.

La chef y antropóloga Ana Belén Charry detalla en su libro ‘100 sopas colombianas’ de editorial Planeta, citado por El Espectador, que aunque la producción principal de plátano se concentra hoy en Antioquia, Arauca, Quibdó y Valle del Cauca, la sopa con patacón se mantiene como un emblema culinario del altiplano cundiboyacense. Según Charry, la circulación de productos y de quienes los preparan ha permitido que ciertas recetas sobrepasen las fronteras geográficas y adquieran nuevos significados en diferentes contextos culturales y sociales.

Este plato, tradicionalmente casero, ejemplifica la importancia del aprovechamiento de ingredientes locales. Puede ser adaptado en el hogar utilizando los productos frescos de cada región, dándole así un carácter propio en cada mesa colombiana. El Espectador también recomienda a quienes gusten de innovar en la cocina, experimentar y compartir nuevas propuestas gastronómicas a través del contacto de Tatiana Gómez Fuentes, reflejando el interés por mantener vivas las tradiciones y, a la vez, abrir espacio a la creatividad culinaria.

Cabe recordar la importancia de usar ingredientes frescos, en especial las carnes, para asegurar sabores óptimos y evitar riesgos para la salud, según recomendaciones mencionadas por El Espectador. Así, la sopa con patacón se consolida no solo como un plato típico, sino también como una demostración de la riqueza cultural asociada a la cocina colombiana.

¿Cómo se preparan los patacones para la sopa colombiana?

Según las indicaciones de El Espectador, los patacones se hacen friendo trozos de plátano verde hasta que los bordes estén dorados; luego se aplanan y se regresan al aceite para una segunda fritura. De esta manera, obtienen una textura crocante antes de ser sumergidos en la sopa para integrarse al resto de los ingredientes.

¿De dónde proviene la tradición de la sopa con patacón en Colombia?

De acuerdo con la chef y antropóloga Ana Belén Charry, citada por El Espectador, aunque las mayores zonas de producción de plátano son Antioquia, Arauca, Quibdó y Valle del Cauca, la sopa con patacón es reconocida como típica del altiplano cundiboyacense. La circulación de productos y recetas ha permitido que esta preparación trascienda fronteras geográficas dentro del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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