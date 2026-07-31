Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Lina Garrido, exrepresentante a la Cámara por Arauca, fue seleccionada por el presidente electo Abelardo de la Espriella para liderar el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Esta decisión rápidamente generó debate en el entorno político, especialmente luego de la reacción del actual presidente Gustavo Petro, quien cuestionó abiertamente este cambio en la dirección del ICA. El mandatario saliente usó su perfil en la red social X (antes conocida como Twitter) para destacar la labor de la actual directora del organismo, Paula Andrea Cepeda, quien recibió el Premio Nacional de Alta Gerencia, y al mismo tiempo expresó sus reservas sobre su reemplazo. Citando textualmente, Petro afirmó: "Esta es nuestra directora del ICA, Paula Cepeda. Ha ganado el Premio Nacional de Alta Gerencia. Será reemplazada por la excongresista de Arauca Lina Garrido. Saquen sus deducciones". Con este mensaje, dejó entrever preocupación por el perfil y las motivaciones detrás de la decisión del nuevo gobierno, según lo reportado en la misma publicación.

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Lina Garrido asume la dirección del ICA en un contexto marcado por su historial de crítica constante y oposición al gobierno de Gustavo Petro. Durante el periodo 2022-2026, representó a Arauca en la Cámara de Representantes y fue miembro de la Comisión Tercera Constitucional Permanente, además de haber ejercido como Segunda Vicepresidenta de la corporación. Su gestión se ha distinguido por la severidad de sus señalamientos hacia las políticas de Petro y su continuo papel de contrapeso político dentro del Congreso. Además, Garrido cuenta con trayectoria previa como concejal de Arauca.

En cuanto a su formación académica, Garrido es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, título que obtuvo en la Universidad Militar Nueva Granada. Asimismo, la nueva directora del ICA suma dos especializaciones: una en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Pontificia Universidad Javeriana y otra en Gerencia Social de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). El nombramiento de Garrido llega en medio de la transición presidencial y promete ser un foco de atención debido a los antecedentes profesionales y políticos tanto de la saliente directora Paula Cepeda como de la nueva dirigente seleccionada por De la Espriella.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las razones del reclamo de Gustavo Petro por el cambio en la dirección del ICA?

Según lo expresado por el propio Gustavo Petro en su cuenta de X, el mandatario defendió la gestión de Paula Andrea Cepeda, actual directora del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), quien recibió el Premio Nacional de Alta Gerencia, y cuestionó que fuera reemplazada por Lina Garrido. Petro insinuó preocupación por el perfil de la nueva directora y dejó la interpretación abierta para que la opinión pública sacara sus propias conclusiones sobre esta decisión.

¿Quién es Lina Garrido y cuál ha sido su experiencia antes de asumir el ICA?

Lina Garrido es una profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, con especializaciones en Opinión Pública y Mercadeo Político, así como en Gerencia Social. Antes de su designación como directora del ICA, fue representante a la Cámara por Arauca entre 2022 y 2026, integrando la Comisión Tercera Constitucional Permanente y ocupando la Segunda Vicepresidencia de la corporación, además de desempeñarse como concejal de Arauca. Durante su paso por el Congreso, mantuvo una postura crítica hacia el gobierno Petro.

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