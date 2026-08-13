Por: El Espectador

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La preparación de esta sopa colombiana empieza en una olla a fuego medio donde se debe calentar el agua y cocinar ingredientes como ajo, cebolla larga, un trozo de pimentón, tres tallos de cilantro y dos tipos de carne, según las instrucciones recogidas por El Espectador. Cuando la mezcla llega a hervor, el proceso continúa con la adición de zanahoria, que debe cocinarse durante quince minutos más. Posteriormente, es el turno de incorporar las papas para complementar la base espesa y sabrosa del plato.

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En paralelo, otra parte clave de esta receta es la cocción del plátano verde. Los trozos de plátano se fríen en aceite caliente hasta dorar los bordes; después, es fundamental retirarlos, aplanarlos sobre una superficie y devolverlos al aceite para una segunda fritura. Este doble paso es esencial, ya que convierte el plátano en los tradicionales patacones, aportando textura y sabor inconfundibles a la sopa.

El toque final se da extrayendo el cilantro y el pimentón, para enseguida sumergir los patacones y cocinarlos cinco minutos antes de servir. Es importante verificar la cantidad de sal según el gusto y espolvorear con cilantro finamente picado para decorar y dar frescura. Para quienes disfrutan innovando con las sobras o productos frescos, El Espectador sugiere aprovechar recetas como la de cebolla encurtida, cuyo enlace se encuentra dentro del mismo portal gastronómico.

Respecto al contexto histórico y cultural, Ana Belén Charry, chef y antropóloga, destaca en ‘100 sopas colombianas’ de la editorial Planeta que “las mayores densidades de producción platanera en Colombia se centran actualmente en Antioquia, Arauca, Quibdó y Valle del Cauca”. Sin embargo, pese a la ubicación geográfica de la producción, esta sopa es tradicional del altiplano cundiboyacense, región que se distingue por sus propias prácticas culinarias. Charry subraya que la movilidad tanto del ingrediente como de quienes lo preparan genera nuevas conexiones con la comida, superando la visión de que solo la geografía define la tradición gastronómica, como lo expone El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la historia y el origen de la sopa con patacones en la cocina colombiana?

Según la chef y antropóloga Ana Belén Charry, aunque el plátano se cultiva principalmente en zonas como Antioquia, Arauca, Quibdó y Valle del Cauca, la sopa con patacones es un plato típico del altiplano cundiboyacense. Esto demuestra que, más allá de la geografía, la migración de ingredientes y recetas permite que los alimentos adquieran distintos significados y lugares dentro de la cultura gastronómica colombiana.

¿Cómo se preparan los patacones para agregar a la sopa tradicional?

De acuerdo con El Espectador, los patacones se preparan friendo primero los trozos de plátano verde hasta que los bordes se doren. Luego, se retiran, se aplanan en una superficie plana y se devuelven al aceite para una segunda fritura, lo que les otorga su textura característica antes de agregarlos a la sopa cinco minutos antes de servir.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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