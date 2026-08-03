Por: El Espectador

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La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra Edgar Fernando Tovar Pedraza, exalcalde de Arauca, Arauca, por supuestas irregularidades detectadas en la ejecución de un contrato para la construcción de la red de alcantarillado en ese municipio. El caso se concentra en el sector Bello Horizonte, donde la obra comenzó el 25 de agosto de 2023, pero no habría sido entregada en los plazos inicialmente establecidos, de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público.

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Según los hallazgos de la Procuraduría, el proceso presentó manejos administrativos y de planeación irregulares desde su inicio. Estos manejos deficientes influyeron directamente en el desarrollo del proyecto, el cual sufrió “constantes suspensiones, aplazamientos y prórrogas”, en palabras textuales del Ministerio Público. Como consecuencia de estos contratiempos, la fecha de entrega fijada inicialmente fue modificada y ampliada hasta el 2 de octubre de 2024.

Además del exalcalde Tovar Pedraza, la investigación disciplinaria también incluye a Harold Gabriel Quintero, quien se desempeñó como interventor de las obras, y a Glaiciraima Heredia Tovar, exgerente de la Empresa de Servicios Públicos de Arauca. La Procuraduría Regional de Arauca resaltó posibles inconsistencias en la supervisión e interventoría, aspectos fundamentales para la correcta ejecución de la obra. Un dato relevante es que la financiación del proyecto provino principalmente de recursos de regalías, destinados en teoría a garantizar obras públicas de calidad.

La Procuraduría advirtió que los problemas del proyecto no solo comenzaron en la etapa constructiva, sino que las deficiencias en la planeación fueron determinantes. En el informe entregado, se señala que la omisión de recomendaciones técnicas contenidas en el estudio de suelos afectó de forma negativa la estabilidad del terreno y el adecuado manejo de niveles de agua para las proyecciones de excavaciones. Esta situación comprometió considerablemente los recursos públicos invertidos, según la autoridad disciplinaria. Además, los responsables del proyecto habrían hecho caso omiso a las observaciones técnicas que buscaban prevenir estos inconvenientes, agravando los riesgos para la ciudadanía y los dineros públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Procuraduría investiga la construcción del alcantarillado en Arauca?

La Procuraduría decidió investigar por presuntas irregularidades detectadas en la planeación y ejecución de las obras, incluyendo retrasos significativos, constantes suspensiones y la omisión de recomendaciones técnicas esenciales, lo que habría afectado la correcta utilización de los recursos públicos en el municipio, según la información oficial.

¿Qué papel tienen los recursos de regalías en el proyecto del alcantarillado de Arauca?

De acuerdo con lo informado por la Procuraduría, la financiación del proyecto para el alcantarillado provino de recursos de regalías, los cuales habitualmente están destinados a garantizar la ejecución eficiente de obras públicas; sin embargo, las irregularidades detectadas pusieron en riesgo estos fondos, comprometiendo la inversión planeada para el municipio.

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