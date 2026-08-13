Por: El Espectador

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La preparación de la sopa con patacones revela una tradición culinaria en la que ingredientes cotidianos se convierten en protagonistas de la mesa colombiana. Según las instrucciones de El Espectador, el proceso comienza con la cocción a fuego medio de agua, ajo, cebolla larga, un trozo de pimentón, tres tallos de cilantro y dos tipos de carne en una olla. Cuando la mezcla alcanza el punto de hervor, llega el momento de añadir la zanahoria y mantener la cocción durante 15 minutos adicionales. Las papas se incorporan después, aportando textura y sabor a la preparación.

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En paralelo, los patacones requieren una técnica especial. Se fríen trozos de plátano verde en abundante aceite hasta dorar los bordes, luego se retiran y se aplanan en una superficie, para finalmente regresar al aceite y lograr esa característica crocancia mediante una segunda fritura. Según El Espectador, este detalle es clave para que, al sumergir los patacones en la sopa cinco minutos antes de servir, absorban el sabor sin perder su integridad. El último toque es el cilantro, picado finamente para decorar y potenciar el aroma fresco de la sopa.

Esta receta no solo evidencia un saber técnico, sino que tiene profundas raíces culturales. Ana Belén Charry, chef y antropóloga, destaca en su libro ‘100 sopas colombianas’ de editorial Planeta cómo, si bien la mayor producción platanera en Colombia se localiza en Antioquia, Arauca, Quibdó y Valle del Cauca, esta sopa es representativa del altiplano cundiboyacense. Charry subraya que la migración de alimentos y de quienes los preparan transforma las costumbres gastronómicas más allá de lo puramente geográfico, forjando nuevas relaciones con los ingredientes y la identidad de cada plato.

En definitiva, la sopa con patacones ilustra cómo la cocina colombiana une tradiciones, técnicas y migraciones, logrando que los alimentos trasciendan sus lugares de origen y cuenten historias más allá de su receta básica.

¿Cómo se preparan los patacones para una sopa tradicional colombiana?

Para añadir los patacones a la sopa, primero es necesario freír trozos de plátano verde hasta dorar los bordes, aplanarlos en una superficie plana y devolverlos al aceite para una segunda fritura. Este procedimiento, de acuerdo con El Espectador, garantiza un patacón crocante que resiste la cocción final dentro de la sopa.

¿Por qué la sopa de patacones es un plato tradicional del altiplano cundiboyacense?

Aunque los departamentos de Antioquia, Arauca, Quibdó y Valle del Cauca concentran la producción de plátano, Ana Belén Charry explica en su obra que la sopa con patacones se considera típica del altiplano cundiboyacense. Esto se debe a las dinámicas de migración de ingredientes y costumbres, que transforman el significado y la pertenencia cultural de los platos tradicionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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