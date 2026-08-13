Por: El Espectador

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La sopa de patacón es una receta tradicional que resalta la diversidad culinaria de Colombia y muestra cómo los ingredientes viajan y se transforman con las migraciones internas. Para prepararla, primero se pone a calentar agua en una olla a fuego medio, a la que se agregan ajo, cebolla larga, un trozo de pimentón, tres tallos de cilantro y dos tipos de carne. Cuando el agua entra en ebullición, se incorpora la zanahoria, que debe cocinarse durante quince minutos adicionales. Posteriormente, es el turno de las papas, un ingrediente que aporta textura y sabor característico a esta sopa.

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En paralelo, se deben freír los trozos de plátano verde en suficiente aceite caliente hasta que los bordes se doren. Estos trozos se retiran del aceite, se aplastan sobre una superficie plana y se regresan para una segunda fritura. Esta técnica es fundamental para obtener los clásicos patacones: rodajas de plátano crujientes por fuera y suaves por dentro, muy presentes en la gastronomía típica del país.

Luego de retirar el cilantro y el pimentón de la sopa, los patacones se incorporan cinco minutos antes de servir. De acuerdo con las instrucciones, es esencial verificar el punto de sal al final y decorar la sopa con cilantro fresco finamente picado, lo que realza el aroma y la presentación del plato.

Según Ana Belén Charry, chef y antropóloga, quien documenta en su libro ‘100 sopas colombianas’ de la editorial Planeta, actualmente, las regiones con mayor producción de plátano en Colombia son Antioquia, Arauca, Quibdó y Valle del Cauca. Sin embargo, esta sopa se considera un plato típico del altiplano cundiboyacense. La autora resalta que la migración de ingredientes y de quienes los preparan, dan lugar a nuevas relaciones culturales en torno a la comida, superando los límites impuestos por la geografía. Así, la sopa de patacón representa mucho más que una receta: es el reflejo del mestizaje culinario colombiano, donde el origen de los ingredientes se mezcla con la historia y las prácticas cotidianas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se preparan los patacones para agregar a la sopa de patacón?

Para sumar patacones a la sopa, se deben freír los trozos de plátano verde hasta dorar los bordes, aplastarlos sobre una superficie plana y luego devolverlos al aceite para una segunda fritura. Esta técnica da el punto ideal de consistencia y sabor antes de sumarlos a la sopa cinco minutos antes de servir.

¿Por qué la sopa de patacón es considerada típica del altiplano cundiboyacense si el plátano se cultiva en otras regiones?

Aunque Antioquia, Arauca, Quibdó y Valle del Cauca concentran la mayor producción de plátano según el libro ‘100 sopas colombianas’, la receta se asocia con el altiplano cundiboyacense debido a procesos de migración de productos y cocineros, que relacionan la comida más allá de la geografía y vinculan tradiciones y prácticas culinarias en nuevas regiones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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