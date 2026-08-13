Por: El Espectador

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La sopa con patacones es uno de esos platos típicos que fusionan ingredientes del campo colombiano y tradiciones de diferentes regiones. Su preparación comienza en una olla, donde se cocina a fuego medio el agua junto al ajo, la cebolla larga, un trozo de pimentón, tres tallos de cilantro y dos tipos de carne. Una vez que el agua hierve, se añade la zanahoria y se deja cocinar durante 15 minutos adicionales antes de incorporar las papas, sumando sabor y textura al caldo.

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En paralelo, los patacones –rebanadas de plátano verde– se fríen en abundante aceite hasta que los bordes muestran un tono dorado. Este proceso implica retirarlos momentáneamente del aceite, presionarlos para aplanarlos sobre una superficie, y luego devolverlos a la sartén para una segunda fritura. Así, se obtiene la consistencia crujiente y el sabor característico de este acompañamiento esencial en la sopa.

Un detalle relevante dentro de la preparación está en retirar el cilantro y el pimentón antes de añadir los patacones al caldo, permitiendo que la sopa conserve un equilibrio aromático sin que estos ingredientes dominen el sabor. Luego, los patacones se cocinan dentro de la sopa aproximadamente cinco minutos justo antes de servirla, aportando cuerpo y absorbiendo el sabor del caldo. Finalmente, para realzar el plato, se ajusta la sal y se decora con cilantro finamente picado.

Según la chef y antropóloga Ana Belén Charry, autora del libro '100 sopas colombianas' editado por Planeta, "las mayores densidades de producción platanera en Colombia se centran actualmente en Antioquia, Arauca, Quibdó y Valle del Cauca". Sin embargo, ella señala que esta sopa se reconoce principalmente como un plato típico del altiplano cundiboyacense. Charry explica que la migración de ingredientes y de quienes los preparan crea nuevas relaciones con los alimentos, rebasando las fronteras del determinismo geográfico tradicional.

Finalmente, si usted siente afinidad por la cocina y busca innovar con sabores nuevos, puede enviar sus propuestas gastronómicas al correo de Tatiana Gómez Fuentes, periodista de El Espectador, ya que buscan recetas creativas para compartir.

¿Cuál es la historia de la sopa con patacones en el altiplano cundiboyacense?

De acuerdo con el testimonio de Ana Belén Charry en su libro '100 sopas colombianas', aunque la producción de plátano se concentra en otras regiones, la sopa con patacones se ha consolidado como una tradición culinaria en el altiplano cundiboyacense. Su historia refleja el mestizaje de ingredientes y la movilidad cultural de quienes la preparan, lo que acaba desdibujando límites geográficos en favor de nuevas costumbres alimentarias.

¿Cómo se preparan y utilizan los patacones en la sopa tradicional de Colombia?

Los patacones, hechos de plátano verde, se fríen primero hasta dorar, luego se aplanan y se fríen nuevamente para lograr una textura crujiente. En la sopa tradicional, se agregan en los últimos minutos de cocción para que absorban parte del caldo y aporten su sabor, sin perder consistencia. Este paso es fundamental para lograr la armonía de texturas y sabores que caracteriza el plato.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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