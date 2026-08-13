Por: El Espectador

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La sopa con patacones es un plato tradicional que guarda en cada cucharada una historia de movilidad y transformación culinaria en Colombia. De acuerdo con Ana Belén Charry, chef y antropóloga citada en su libro ‘100 sopas colombianas’ de editorial Planeta, aunque las zonas con mayor producción de plátano en el país corresponden a Antioquia, Arauca, Quibdó y Valle del Cauca, la receta caracteriza la cocina del altiplano cundiboyacense. Como explica Charry, esa migración de ingredientes y saberes revela “nuevas relaciones con el alimento que van más allá del determinismo geográfico”.

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La preparación de esta receta inicia con una base aromática: en una olla a fuego medio, se calienta agua donde se cocinan ajo, cebolla larga, pimentón, tres tallos de cilantro y las carnes elegidas. Una vez la mezcla alcanza el hervor, se suman zanahorias, dejando que todo se cocine por quince minutos más antes de añadir las papas, lo que da paso a una cocción profunda de los sabores tradicionales.

El elemento distintivo son los patacones, hechos de plátano verde. Estos se fríen inicialmente hasta dorar los bordes, se aplanan sobre una superficie y vuelven al aceite para una segunda fritura. Así, logran una textura crocante por fuera y suave por dentro, que contrasta con la sopa. Antes de servir, el cilantro y el pimentón se retiran de la olla y se incorporan los patacones, dejándolos cocinar por cinco minutos para impregnarse de la sazón de la sopa. Al final, se rectifica la sal y se decora con cilantro picado finamente.

Este plato, como resalta El Espectador en su recorrido gastronómico, no solo es una muestra de aprovechamiento y creatividad en la cocina colombiana, sino también un testimonio vivo de cómo los alimentos y quienes los preparan trascienden las fronteras simbólicas de las regiones agrícolas.

Disclaimer: Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se preparan correctamente los patacones en la sopa tradicional colombiana?

Para lograr patacones perfectos en la sopa, según El Espectador, es fundamental freír primero los trozos de plátano verde hasta dorar los bordes, luego aplanarlos y realizar una segunda fritura. Después, se cocinan durante cinco minutos en la sopa para absorber parte del caldo y integrarse con el resto de ingredientes.

¿Por qué esta sopa de patacones es representativa del altiplano cundiboyacense, aunque el plátano se produzca más en otras regiones?

Según Ana Belén Charry, la receta es típica del altiplano cundiboyacense porque muestra cómo la migración de ingredientes, como el plátano, y de quienes lo preparan, crea nuevas formas de relacionarse con la comida, superando la simple asociación con la zona productora del cultivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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