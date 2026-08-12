Por: EL PILON SA

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El reciente terremoto que sacudió a Colombia este lunes dejó profundas huellas, especialmente en hospitales de varias regiones donde la emergencia se vivió con máxima tensión. Uno de los testimonios más conmovedores proviene de la Clínica Panamericana de Apartadó, Antioquia, donde el pediatra Germán Andrés Somoyar se convirtió en figura central por su compromiso durante la evacuación. De acuerdo con el propio Somoyar, la alerta fue inmediata y su instinto lo llevó directamente a la unidad de pediatría. El médico relató que, desde el primer momento, tuvo plena conciencia de que los más expuestos ante el peligro eran los bebés recién nacidos que permanecían internados en esa zona del hospital.

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Cuando comenzaron los intensos movimientos de tierra, Somoyar acudió a la sala específica para verificar el estado de los pequeños. “Fui a la unidad donde teníamos a los recién nacidos y ahí claramente había una necesidad mayor”, contó el pediatra al rememorar el momento crítico. Ante la magnitud del sismo, el equipo de la clínica identificó como tarea prioritaria sacar de allí a los recién nacidos y llevarlos a un punto seguro, siguiendo el protocolo de evacuación previsto para situaciones de desastre.

La escena que se desplegó fue de absoluta urgencia: médicos y enfermeras tomaron en brazos a los bebés, los protegieron con cobijas y los transportaron durante toda la ruta de emergencia, que involucró descender del sexto piso del hospital. De acuerdo con Somoyar, se trató de un trabajo colectivo en el que cada miembro del personal cumplió un papel. “Entre todo el equipo pudimos cargar a los bebés, abrazarlos y sacarlos a través de la zona de evacuación del sexto piso de la clínica”, detalló. Entre los pequeños que fueron rescatados de inmediato estaban Mateo y Salomón, quienes apenas contaban con algunos días de nacidos. Las imágenes de Somoyar cargando a los bebés recorriendo los pasillos se viralizaron, y se convirtieron en símbolo de humanidad y temple en medio de la emergencia.

El acto generó un amplio reconocimiento, tanto dentro como fuera de la institución. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sostuvo una videollamada con Somoyar en la que resaltó su reacción ejemplar en una situación tan delicada. Rendón afirmó que episodios como este, pese al dolor y el temor, son señales de esperanza y sacrificio por parte del personal de salud, capaces de brindar consuelo en instantes donde predomina la incertidumbre y la angustia.

Disclaimer: Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es el pediatra Germán Andrés Somoyar y cuál fue su papel durante el terremoto en Apartadó?

Germán Andrés Somoyar es un médico pediatra de la Clínica Panamericana de Apartadó, Antioquia. Durante el terremoto en Colombia, su rol fue fundamental: lideró la evacuación de los bebés recién nacidos que estaban en la unidad de pediatría, asegurando su traslado seguro a una zona sin riesgo, de acuerdo con su propio testimonio recogido en el relato del evento.

¿Cómo se realizó la evacuación de recién nacidos en la Clínica Panamericana tras el sismo?

La evacuación de los recién nacidos en la Clínica Panamericana se realizó de manera rápida y coordinada. El equipo médico tomó a los bebés en brazos y los trasladó cuidadosamente por la ruta de emergencia desde el sexto piso, siguiendo los protocolos internos diseñados para casos de sismo, garantizando la seguridad de los pacientes más vulnerables según lo relatado por Germán Andrés Somoyar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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