Por: El Espectador

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La sopa con patacones es una receta que integra ingredientes tradicionales de la gastronomía colombiana para ofrecer una mezcla de sabores reconfortantes y llenos de historia. El proceso de preparación comienza al calentar agua en una olla a fuego medio, donde se cocinan ajo, cebolla larga, un trozo de pimentón, tres tallos de cilantro y dos tipos de carne. Esta combinación se deja hervir y, al alcanzar el punto de ebullición, se agraga zanahoria, continuando la cocción por quince minutos más. Posteriormente, se incorporan las papas, un ingrediente fundamental en la cocina del altiplano cundiboyacense.

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El patacón, protagonista de este plato, se obtiene de la fritura doble del plátano verde: primero se fríen trozos hasta que los bordes estén dorados, se retiran y se aplanan sobre una superficie, luego se regresan al aceite para completar la textura crocante característica. Una vez listos, los patacones se incorporan directamente en la sopa, dejándolos cocinar durante cinco minutos antes de servir para que absorban parte de los sabores del caldo. El toque final lo da una cantidad adicional de cilantro, picado finamente para decorar y aportar frescura.

De acuerdo con Ana Belén Charry, chef y antropóloga, en su libro ‘100 sopas colombianas’ de la editorial Planeta, aunque la mayor producción de plátano en Colombia se concentra en regiones como Antioquia, Arauca, Quibdó y Valle del Cauca, la sopa con patacones se reconoce como un plato típico del altiplano cundiboyacense. Según la autora, este fenómeno demuestra que la migración del producto y de quienes lo preparan trazan nuevas conexiones con el alimento, que van más allá de las fronteras geográficas en las que tradicionalmente se cultiva.

Esta receta, además de ser ejemplo de aprovechamiento culinario, invita a experimentar texturas y sabores en el entorno familiar o profesional. Para quienes disfrutan innovar en la cocina, el correo de Tatiana Gómez Fuentes está disponible para recibir propuestas gastronómicas, como reseña El Espectador.

¿Cómo se prepara la sopa con patacones y cuáles son sus ingredientes principales?

La sopa con patacones se hace cocinando ajo, cebolla larga, pimentón, cilantro y diversas carnes en agua, seguido de zanahoria y papas. Los patacones se elaboran con plátano verde frito dos veces, que luego se añade a la sopa antes de servir, dándole una textura única y reforzando el sabor del caldo.

¿Por qué la sopa con patacones es típica del altiplano cundiboyacense si el plátano no se produce principalmente en esa región?

Según Ana Belén Charry, aunque la mayor producción de plátano se da en regiones como Antioquia y Valle del Cauca, la sopa con patacones es característica del altiplano cundiboyacense por la migración tanto del ingrediente como de quienes lo cocinan, creando nuevas relaciones culturales más allá de su lugar de origen agrícola.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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